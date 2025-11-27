Se viene un ciclón con 72 horas de tormentas y fuertes ráfagas: qué zonas estarán afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un ciclón que impactará de lleno en varias localidades, con un temporal que se extenderá durante más de 72 horas. El fenómeno traerá lluvias intensas, tormentas fuertes y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h, en una semana marcada por el calor extremo.

La tormenta llegará puntualmente a Córdoba y se extenderá por los alrededores de la provincia que esta semana tuvo temperaturas sofocantes con máximas cercanas a los 35°C y el cielo bien despejado. Sin embargo, el panorama cambiará por completo a partir de este jueves cuando comience a ingresar un frente ciclónico que logrará tormentas persistentes hasta el domingo 30 por la mañana.

Además, el SMN anticipó que este fenómeno dejará acumulados una importante cantidad de lluvia, con riesgo de inundaciones tanto en zonas urbanas como en sectores serranos. Por otro lado, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h.

Cuáles serán las zonas más afectadas por el ciclón

Según detalló el organismo, el temporal va a impactar directamente en las siguientes localidades:

Villa de María

Jesús María

Cosquín

Villa Carlos Paz

Córdoba Capital

Alta Gracia

Mina Clavero

Cumbrecita

Villa General Belgrano

Almafuerte

Río Tercero

Villa María

Villa Nueva

Bell Ville

Marcos Juárez

San Francisco

Frontera

Estas regiones ya se encuentran bajo vigilancia por posibilidad de tormentas severas, crecidas repentinas y fuertes ráfagas.

Cómo seguirá el clima en Córdoba

Pese al ingreso del ciclón, continuarán las temperaturas elevadas y el ambiente inestable durante toda la semana: