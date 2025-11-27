¿Cuándo llueve? El clima en CABA y el conurbano: cómo será el jueves 27 de noviembre

Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el jueves 27 de noviembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 27 de noviembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estará el clima en los próximos días. Este jueves la temperatura se ubicará entre una mínima de 21 grados y una máxima de 32, mientras que el cielo estará mayormente nublado hasta la noche cuando comiencen las tormentas fuertes.

El viernes 28, de acuerdo al SMN, se irán las lluvias y el cielo estará mayormente nublado durante todo el día. La temperatura bajará levemente al comenzar en una mínima de 19 grados y alcanzar una máxima de 28. Ya para el sábado 29 se espera que regrese la lluvia: habrá tormentas durante todo el día y la temperatura se encontrará entre una mínima de 17 grados y una máxima de 20.

¿Se queda el calor o vuelven las lluvias?: cómo serán los últimos días de noviembre

El Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipó las condiciones climáticas que presentarán en los últimos días de noviembre 2025. Con la llegada del fenómeno de La Niña, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, la mayor parte de la zona Pampeana y la región del Litoral continuarán presentando precipitaciones por debajo de los promedios normales.

"Este comportamiento puede favorecer una lenta normalización en sectores donde el exceso hídrico predominó en los meses previos. En gran parte de Buenos Aires, una de las zonas más afectadas por la saturación de suelos, la disminución de las precipitaciones permitiría aliviar gradualmente las condiciones de anegamiento, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

Mientras que para el centro del centro y este del territorio se prevé un escenario más seco. En detalle, la posibilidad de lluvias frecuentes se concentrarán en localidades de Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca.

Respecto a las temperaturas por regiones del país, el pronóstico prevé lo siguiente: