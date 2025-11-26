"Operaciones mediáticas": desde Formosa desmintieron a Paoltroni sobre el supuesto ocultamiento de muertes por tuberculosis

El gobierno de Formosa salió al cruce de las declaraciones del senador nacional libertario Francisco Paoltroni, quien aseguró en medios porteños que en la provincia “se ocultan las muertes por tuberculosis”. En ese marco, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Aníbal Gómez, desmintió esas afirmaciones y las calificó como una “mentira deliberada con fines políticos y mediáticos”.

“Formosa no oculta absolutamente nada. Por el contrario, es una de las provincias con mayor vigilancia epidemiológica activa, con búsqueda en terreno, detección precoz y seguimiento clínico permanente”, afirmó Gómez en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), al subrayar que la provincia cuenta con un sistema de monitoreo que se apoya en datos oficiales y en protocolos nacionales e internacionales.

El funcionario remarcó que las acusaciones del libertario no tienen sustento en la evidencia disponible y que los indicadores sanitarios desmienten cualquier intento de instalar la idea de un subregistro. En ese sentido, destacó que los datos oficiales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), basados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), ubican a Formosa entre las jurisdicciones con tasas moderadas de tuberculosis, lejos de los distritos que encabezan los índices a nivel país.

De acuerdo con esas estadísticas, las tasas por cada 100.000 habitantes son: Jujuy (65,6), Salta (59,3), Ciudad de Buenos Aires (55,2), Formosa (45,5), Buenos Aires (45,1) y Chaco (44,5), mientras que el promedio nacional se sitúa en 33,2. “No existe en los datos oficiales ningún indicio de ocultamiento, manipulación ni subregistro en Formosa”, sostuvo Gómez, cuestionando que se intente instalar un escenario sanitario que no se corresponde con la realidad.

El ministro también apuntó directamente contra la conducta política de Paoltroni. “El único ocultamiento es el que realiza el propio senador para tapar las múltiples causas judiciales que debe explicar ante la justicia”, señaló y agregó: “Paoltroni desprecia a la provincia que lo recibió con los brazos abiertos y lo honró con una banca en el Congreso de la Nación. Lo único que hace es mentir, difamar y atacar a la provincia que representa”.

Según Gómez, el legislador libertario mantiene un discurso “de permanente agresión y menosprecio hacia Formosa” y se dedica “a repetir operaciones mediáticas para congraciarse con los medios porteños”, en lugar de acercar propuestas para fortalecer el sistema sanitario. “El senador no trae una sola propuesta para mejorar la salud. Solo trae agravios. Formosa, en cambio, trae resultados, planificación y presencia territorial”, subrayó.

Para respaldar sus dichos, el ministro repasó los datos del informe epidemiológico provincial sobre tuberculosis. De acuerdo con ese reporte, los casos notificados disminuyeron un 22% en el último período. La mortalidad se redujo un 43% en los últimos cinco años, pasando de 0,56 a 0,32 por cada 10.000 habitantes, y no se registran variedades con resistencia antibiótica, un problema que sí afecta a otras regiones del país.

“La provincia sostiene uno de los sistemas de vigilancia territorial más activos de Argentina, con búsqueda casa por casa, tratamiento supervisado y seguimiento clínico”, remarcó Gómez, quien atribuyó estos resultados a “la planificación sanitaria del gobernador Gildo Insfrán”. “Estos resultados no son casualidad”, insistió.

El titular de Desarrollo Humano destacó además que Formosa cuenta con hospitales nuevos o modernizados, laboratorios de referencia, capacidad de diagnóstico y equipos profesionales específicamente formados para el abordaje de enfermedades transmisibles. “Formosa trabaja en prevención, diagnóstico temprano y acompañamiento integral. Aquí la salud es un derecho y el Estado está presente”, afirmó.

Finalmente, Gómez llamó a la población a “no dejarse confundir por quienes viven de la mentira” y reiteró el compromiso del gobierno provincial con la salud pública. “Vamos a continuar defendiendo la salud, el derecho al acceso y la verdad epidemiológica, porque ese es el camino que garantiza vida y bienestar para todos los formoseños”, concluyó.