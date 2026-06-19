Australia debe mejorar lo hecho ante Turquía en choque con EEUU, dice DT Popovic

El entrenador de Australia, Tony Popovic, celebra después del partido vs Turquía

Por Sam ​Tobin

SEATTLE, 18 jun (Reuters) - Australia venció a Turquía con una estrategia perfectamente ejecutada ‌en su ‌debut en el Mundial, pero tendrá que dar un paso más para conseguir un buen resultado frente a Estados Unidos, dijo el jueves el seleccionador Tony Popovic.

Australia comenzó su andadura ​con una victoria ⁠2-0 sobre Turquía, lo que ‌le ha dado una gran ⁠oportunidad de alcanzar la ⁠fase eliminatoria. Pero Estados Unidos también llega con la moral por las nubes tras ⁠arrollar 4-1 a Paraguay, aunque la ​forma física del extremo ‌Christian Pulisic genera preocupación.

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Popovic ‌afirmó que su equipo debe afrontar ⁠con entusiasmo el reto de medirse a Estados Unidos en su propio terreno. "Sabemos que tendremos que jugar mejor ​que ‌contra Turquía para conseguir el resultado que queremos".

Añadió que Australia confía en poder plantar cara al local y que quiere que ⁠su equipo siga jugando como si este fuera su escenario natural.

"Queremos construirnos un respeto", afirmó Popovic. "Sabemos que, con nuestras actuaciones, podemos situar al fútbol australiano en el mapa mundial y eso es lo ‌que pretendemos hacer".

Una victoria de cualquiera de los dos equipos le garantizará una plaza en los dieciseisavos de final, pero el defensa Harry Souttar se negó ‌a mirar más allá del partido del viernes.

"No estamos pensando en el futuro", ‌afirmó. "Los chicos ⁠están ilusionados, pero hay que encontrar el equilibrio perfecto entre ​aprovechar esa ilusión y mantener la calma y la serenidad".

Con información de Reuters