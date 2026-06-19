Destrócenme pero cuiden a los jugadores, pide DT Alfaro antes de que Paraguay se juegue la vida con Turquía

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, durante la rueda de prensa

El ​director técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, pidió el jueves a la afición que apunte los dardos ‌en su contra ‌y no hacia los jugadores, tras su fallido inicio en el Mundial que dejó al equipo urgido de un buen resultado ante Turquía en el partido del viernes para seguir con vida en el torneo.

Paraguay cayó 4-1 en el debut del Grupo D ​ante Estados Unidos, ⁠un resultado que cayó como un balde de ‌agua fría en un país eufórico por ⁠su retorno a una Copa ⁠del Mundo después de 16 años. Alfaro dijo que el equipo se esforzó mucho en los últimos días ⁠y esperaba poder plasmar ese trabajo en el campo en ​su próximo partido.

"Confiamos mucho en que ‌Paraguay vuelva a ser Paraguay, ‌que muestre lo que siempre ha mostrado y ⁠que no pudimos demostrar con Estados Unidos y que la selección siga peleando por esa chance de pasar a la siguiente fase", dijo Alfaro en ​conferencia de ‌prensa.

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El DT confirmó al portero Orlando Gill como titular en el encuentro que se disputará en el Estado de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, al que ⁠ambos equipos llegan con un revés a sus espaldas tras la derrota de Turquía 2-0 ante Australia.

El estratega argentino dijo que tras el resultado inicial estaba tratando de darles ánimo a los jugadores y "no pasarlos por una picadora de carne".

"Les pido que cuiden a los jugadores. Péguenme ‌a mí pero cuiden a los jugadores, porque el día de mañana son ellos los que van a seguir. Critíquenme a mí pero defiendan a los jugadores, son el valor más preciado que tienen, son ‌los que van a defender el escudo", señaló Alfaro.

"Si quedamos eliminados ahora, yo no voy a cambiar el sentimiento ‌que tengo por ⁠los jugadores y por la gente", agregó e insistió: "Al técnico, destrócenlo, no hay ​problema (...) yo estoy acostumbrado".

Paraguay enfrentará en su tercer partido del Grupo D a Australia también en Santa Clara.

(Escrito por Daniela Desantis en Asunción, editado por Javier Leira)