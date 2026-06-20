La fuerte apuesta de Samsung para el Día del Padre: celulares a mitad de precio y en 12 cuotas

La campaña estará disponible hasta el 21 de junio o hasta agotar stock.

Samsung puso en marcha una nueva campaña por el Día del Padre en Argentina con descuentos de hasta el 49%, financiación en hasta 12 cuotas sin interés y beneficios adicionales para quienes quieran renovar celulares, tablets, notebooks y accesorios del ecosistema Galaxy. La promoción estará vigente del 15 al 21 de junio tanto en la tienda online como en los locales físicos de la marca.

Además de las rebajas, la compañía ofrece un 20% de descuento extra para compras en un solo pago en productos seleccionados, envío gratuito en celulares y accesorios a todo el país y la posibilidad de ahorrar aún más mediante el Plan Canje, que permite entregar un dispositivo usado como parte de pago.

Qué productos de Samsung están en oferta

Entre las promociones más destacadas aparecen distintos modelos de smartphones Galaxy. En la gama media, el Galaxy A56 tiene un 12% de descuento utilizando un cupón especial, mientras que el Galaxy A36 y el Galaxy A16 4G también forman parte de la campaña con precios promocionales.

Para quienes buscan equipos de alta gama, la serie Galaxy S también recibe importantes rebajas. El Galaxy S25 Ultra de 256 GB, el Galaxy S25+ y el Galaxy S24 FE cuentan con descuentos de entre el 14% y el 15%, manteniendo el foco en las funciones de Galaxy AI y el rendimiento premium.

La promoción también alcanza a las notebooks Galaxy Book4, con descuentos de hasta el 23%, y a las tablets Galaxy Tab, donde algunos modelos superan el 40% de rebaja. Entre ellas se destacan la Galaxy Tab S10 FE, la Galaxy Tab S10 FE+ y las opciones más accesibles de la familia Galaxy Tab A.

Auriculares, relojes inteligentes y Plan Canje

Los accesorios también forman parte de la campaña especial. Los Galaxy Buds3 Pro y Galaxy Buds3 llegan con descuentos que alcanzan el 57% y el 55%, respectivamente, mientras que los wearables como el Galaxy Watch8 y la Galaxy Fit3 ofrecen rebajas de hasta el 46%.

Samsung puso en marcha una nueva campaña por el Día del Padre.

Samsung recordó además que continúa vigente el Plan Canje, una alternativa para entregar un dispositivo usado y utilizar su valor como parte del pago de un equipo nuevo. A esto se suma el envío sin cargo en celulares y accesorios, un beneficio disponible para compras realizadas en todo el país.

La campaña estará disponible hasta el 21 de junio o hasta agotar stock, por lo que quienes estén pensando en cambiar su smartphone o incorporar nuevos dispositivos al ecosistema Galaxy podrán acceder a estas promociones durante la semana del Día del Padre.