Un político, su padre muerto y el poder en juego: así es "La era del olvido".

Pantomima refiere tanto a una farsa como a una representación. La era del olvido condensa ambas acepciones. Escrita y dirigida por Francisco Estrada, la obra protagonizada por Germán Rodríguez trabaja alrededor de la mentira y la figura del político, pero ya no como una herramienta de manipulación o persuasión vinculada al poder, sino como una realidad totalizante.

La historia presenta a Rodrigo, un político que espera ser designado Jefe de Gabinete. Mientras atraviesa esa incertidumbre, sostiene una conversación imaginaria con su padre muerto, quien durante toda su vida desaprobó su carrera política. En ese diálogo imposible aparecen viejas heridas, cuestionamientos y una disputa entre aquello que fue, aquello que se muestra y aquello que se quiere creer.

La era del olvido es una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada, con la actuación de Germán Rodríguez.

Mentira y verdad se entrelazan hasta poner en tensión la propia idea de realidad —o, mejor dicho, de ficción—. El espectador es invitado a participar de un juego de máscaras donde conviven la música pop, los sacos, las corbatas y ese personaje que popularmente podría definirse como un “banana”.

Con una duración de 55 minutos, La era del olvido propone un recorrido donde el humor y el absurdo funcionan como puertas de entrada hacia una reflexión más profunda, al punto que resulta imposible para el espectador no remitir a la realidad.

La era del olvido comienza su gira por España

Luego de dos temporadas en El Camarín de las Musas, La era del olvido sigue su camino por España. Tras su reestreno en el pasado mes de marzo, la obra comienza su gira internacional por Madrid. Quienes son de Buenos Aires y aún no la vieron, pueden estar atentos a próximas funciones tanto en Alternativa Teatral como en el perfil de Instagram de la obra, @laeradelolvidoobra.

Sinopsis: "Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es la era del olvido".