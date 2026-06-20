"¿Es posible ser trans sin sufrir tanto?": la película argentina que responde esta pregunta, a través de la mirada de un adolescente

Tristán y los días por venir, el nuevo documental de Gabriela Uassof y Martina Matzkin.

Tristán atraviesa su adolescencia de forma excepcional: vive su transición de género acompañado por su mamá Virginia, sus amigos, su escuela y el estado, mientras intenta descubrir su vocación por el dibujo. Pero cuando las presiones de la adultez aparecen y un cambio de signo político amenaza sus derechos, se enfrenta con una pregunta: ¿es posible ser trans sin sufrir tanto? Tristán y los días por venir, nuevo documental de las directoras Gabriela Uassof y Martina Matzkin, responde esa pregunta, a través de una historia sensible acerca de las batallas personales por ser uno mismo.

“Cuando empezamos el proyecto ya había una pregunta sobre cómo son las narrativas acerca de las personas trans, porque en los últimos 15 años del cine argentino hubo muchas películas que se hicieron desde un lugar muy repetido: el del sufrimiento y las biografías truncadas por el destrato o la exclusión”, remarcó Gabriela Uassof en diálogo con El Destape sobre el proceso creativo de 7 años que llevó su nueva película. Al igual que Cuidadoras, primer documental que rodó junto a Martina Matzkin, el abordaje elegido para Tristán y los días por venir está puesto en una mirada amorosa y empática sobre lo que es ser una persona trans.

La dupla conoció a Tristán durante el casting para El nombre del hijo, un cortometraje de ficción protagonizado por él, un varón trans de 14 años. "Nos empezó a interesar cómo él se asomaba a la adultez mientras daba pasos muy concretos en relación a su identidad de género, como cambiar su documento y comenzar a hormonarse. ¿Qué toma Tristán del mundo que lo rodea para construirse? ¿Qué varón quiere ser? Fuimos creciendo a la par, Tristán y la película. De la timidez que tenía en las primeras escenas, a proponernos qué filmar en las últimas", sostienen las directoras en notas de producción.

“Me gustaría que la gente se lleve del cine dudas, pero de las buenas. Es probable que las personas que vayan a verla sean trans o familiares y amigues de personas trans, y capaz puede ayudar a que entiendan qué es lo que nos pasa. Me gustaría que la película genere eso, porque a mí me hubiera encantado de chico encontrar películas protagonizadas por personas trans y sucede que cuando llegan al cine nuestras historias están siempre protagonizadas por personas cis”, reflexionó Tristán en declaraciones a El Destape al referirse a su historia.

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