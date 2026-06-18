Tras ganar un Golden Globe, Seth Rogen estrena una película cuya historia fue conocida por Diego Peretti y Flor Peña

Así es The Invite, la nueva película de Olivia Wilde con Seth Rogen.

El actor Seth Rogen (premiado en la última edición de los Golden Globes por su serie The Studio) vuelve al cine con The Invite, una película de la actriz y directora Olivia Wilde, basada en una obra de teatro que en Argentina popularizaron Diego Peretti y Florencia Peña. La historia de Los vecinos de arriba (nombre original del texto del autor español Cesc Gay) y la fecha de estreno de la adaptación estadounidense.

The Invite cuenta la historia de una pareja que invita a los vecinos a su casa, y termina desencadenando una velada llena de giros inesperados. A la par, revela emociones profundamente reprimidas y una sexualidad inexplorada en una historia que abarca las complejidades de las relaciones de hoy en día. La película está dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton, y se estrena en salas de cine argentinas el próximo 6 de agosto.

La película ya se presentó en el Festival de Sundance, donde fue elogiada por la crítica especializada, y a pocas semanas para su estreno mundial, trascendió que se trata de una adaptación de una clásica comedia dramática teatral, Los vecinos de arriba, de Cesc Gay (Truman, Una pistola en cada mano). La obra, muchas veces adaptada en el mundo, fue muy exitosa en su puesta argentina, entre 2017 y 2019.

Con dirección de Javier Daulte y en la sala del teatro Metropolitan, Los vecinos de arriba contó con las actuaciones de Diego Peretti y Florencia Peña (luego reemplazada por Muriel Santa Ana) como una de las parejas, y Rafael Ferro y Julieta Vallina como los vecinos de arriba, que guardan un secreto íntimo que cambiará la dinámica de la noche.

Otras adaptaciones al cine de Los vecinos de arriba

La primera vez que se adaptó al cine Los vecinos de arriba fue en Sentimental (2020), dirigida por el propio Cesc Gay y protagonizada por Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta y Alberto San Juan. Se trata de la adaptación oficial de la obra teatral estrenada originalmente en Barcelona en 2015.

Posteriormente surgieron varias versiones internacionales. En 2024 se estrenó la francesa Et plus si affinités, dirigida por Olivier Ducray y Wilfried Méance. Además, la historia fue adaptada en Italia, Eslovaquia, Suiza y Corea del Sur, según informaron los distribuidores de la versión francesa