El Museo de Arte Decorativo convoca detectives para resolver "un robo": así es la increíble propuesta para ayudarlo

La propuesta teatral de los domingos en el Museo de Arte Decorativo.

La asociación de amigos del Museo Nacional de Arte Decorativo presenta todos los domingos a las 16:00 hs en el emblemático palacio de Av. del Libertador 1902, la obra teatral El cuadro Maldito, una comedia policial interactiva donde el público es detective y debe resolver el misterio detrás de un robo.

La obra escrita por Marisé Monteiro, con puesta en escena y dirección general de Nacho Medina, propone un inquietante viaje hasta una tarde de 1937 cargada de secretos, donde los espectadores deberán colaborar para esclarecer un enigma que permanece sin resolver desde entonces. Convertidos en detectives, analizarán pistas, sospecharán, acusarán… y decidirán cuál es el desenlace en cada función.

Obra El cuadro maldito que puede verse en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

Un misterio interactivo en el museo

La acción transcurre en un periodo de profundas transformaciones. El mundo vuela en avión, se comunica por teléfono y sueña en tecnicolor. Europa está al borde de la Segunda Guerra Mundial, mientras la Argentina, en medio de disputas internas, anhela con convertirse en “la París de Sudamérica”. En Buenos Aires, la familia Errázuriz, acaba de vender su palacio al Estado argentino a un precio simbólico para que se convierta en Museo.

Una mujer ambiciosa que aspira a convertirse en la flamante directora de la institución, un bon vivant en bancarrota, una misteriosa tarotista rusa y un cuadro celebre rodeado de interrogantes, conforman la trama de este policial cargado de secretos y traiciones, que un famoso Inspector de policía tratará de resolver con ayuda del público a lo largo de una velada, donde las apariencias engañan y la verdad tiene más de una cara.

El elenco está integrado por Alejandro Poggio, Lupi Labunia, Nacho Míguens y Milagros Almeida. El vestuario pertenece a Gabriela Bevacqua, la producción ejecutiva a Carolina Uriarte y la asistencia de dirección y stage manager a Augusto Moreno. Las entradas están a la venta en el Area de bienvenida del museo (de miércoles a domingo de 13:00 a 19:00 hs.) y en Eventbrite a un valor de $30.000