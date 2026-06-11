Después de arrasar en Londres y Broadway, regresa al Maipo el fenómeno teatral que emocionó a miles de espectadores

El curioso incidente del perro a medianoche vuelve al Teatro Maipo.

El Teatro Maipo, en el marco del aniversario de los 20 años de la creación de la productora The Stage Company en Argentina, anunció que el próximo jueves 18 de junio se estrenará en la Argentina la nueva versión de la premiada y elogiada obra teatral El curioso incidente del perro a medianoche del dramaturgo inglés Simon Stephens, inspirada en la exitosa novela de Mark Haddon, bajo la producción y dirección de Carla Calabrese, y con un gran elenco integrado por diecisiete actores.

El espectáculo teatral se representará en tres funciones semanales que irán de viernes a domingos en los siguientes horarios: viernes y sábados a las 20 horas, y los domingos a las 18 horas. La productora y directora Carla Calabrese, creadora de The Stage Company, presentará una nueva versión de El curioso incidente del perro a medianoche en una innovadora puesta artística y tecnológica de la más alta calidad. Desde su estreno en Londres, la obra batió récords de público y crítica obteniendo 7 Premios Olivier y 5 Premios Tony en su paso por Broadway, entre muchos otros reconocimientos internacionales.

El curioso incidente del perro a medianoche en el Teatro Maipo.

De qué trata El curioso incidente del perro a medianoche

La obra teatral El curioso incidente del perro a medianoche se dio a conocer en la Argentina en el mes de abril del 2019 en el Teatro Maipo, con el lanzamiento del joven actor Iñaki Aldao como protagonista. La historia sigue a Christopher, un adolescente con una sensibilidad y una visión muy especial del mundo. El joven es capaz de explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507 pero le cuesta relacionarse con las personas. Le molestan las metáforas, el contacto físico y el color amarillo, pero ama las listas, las estrellas, los animales, la soledad y los libros de Sherlock Holmes.

Iñaki Aldao, Carla Calabrese, Melania Lenoir y Andrés Bagg.

Después de enterarse de la misteriosa muerte del perro de su vecina inicia una investigación para encontrar al culpable, la cual lo llevará a descubrir mucho más acerca de sí mismo, de su entorno y de su familia. La literalidad en el pensamiento de Christopher, su valentía y su actitud generan una nueva forma de mirar la realidad y construyen una conexión profunda entre los personajes. La obra avanza con un ritmo preciso y nos invita a reflexionar sobre cuánto nos hemos adaptado a una sociedad atravesada por el estrés, el apuro y la sobrecarga sensorial.

El elenco de El curioso incidente del perro a medianoche se completan con las actuaciones de Mela Lenoir, Andrés Bagg, Pablo Sultani, Carla Calabrese, Silvana Tome, Bruno Pedicone, Gabriela Bevacqua, Gabriel Machado, Graciela Pafundi, Pat González Ericcson, Theo Piñeyro, Carlos Simón, Nicolás Sousa, Lali Vidal, Tomas Albertoni y Matías Albizzati.