Una profesora, una compañía en crisis y una pregunta imposible: así es Las despedidas

Así es Las despedidas, obra de la compañía El asombro.

Hay obras de teatro cuya lectura y entendimiento se completan según la percepción de cada espectador. Propuestas más vigorizantes que la media de oferta, donde nada de lo dicho está completamente procesado y se espera una participación activa del auditorio. En este marco se inscribe Las despedidas, nuevo espectáculo de la Compañía El Asombro que puede verse los sábados a las 18 horas en Casa Teatro Estudio (Guardia Vieja 4257, CABA).

Las despedidas se sitúa en la historia de una profesora que ensaya un programa de clases, y encuentra interlocutores que en ponen en cuestionamiento sus modos, así como la vigencia y la relevancia de los contenidos que propone. También emprende un viaje. Se enamora y se despide. No sabe hasta cuando. "La dramaturgia es híbrida", afirmó su director Ariel Bar-On en diálogo con El Destape ahondando en la matriz de la obra, que se construyó a partir de cosas pasaron en los ensayos y escenas escritas en un escritorio.

Las despedidas, nueva obra de la Compañía El Asombro.

Pensar la confusión como una forma de atraer público

Una de las facetas más curiosas del espectáculo es la circularidad con la que plantea la dramaturgia. El tiempo como un espiral que vuelve sobre sí mismo, y la narración como una herramienta que arma y desarma ese recorrido. Las preguntas por el futuro, por el pasado, por cómo sería, por cómo será, por lo que hubiera sido, se repiten. Una y otra vez. "El relato se va ramificando e interviniendo de manera no lineal, no responde a una cronología. Es como la vida, que siempre se está viendo intervenida por cosas. Creo que hay que pensar al tiempo de manera más circular", sostuvo Bar-On. Y remarcó: "Genera un estado de confusión, pero en el buen sentido, pensándola como una forma de atracción".

La obra es el resultado de una residencia de creación en el Teatre Nu en Sant Martí de Tous (España), al final de la cual estrenaron una primera versión de la obra en enero de 2025. Luego, realizaron funciones en el Teatre L’Estranger en Barcelona, y fueron a su vez, la obra de apertura del X Ciclo de Teatro Argentino en Madrid en el teatro Umbral de Primavera.