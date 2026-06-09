Actores en pie de guerra: el reclamo que transformó para siempre el teatro nacional

El protocolo anti piquetes de Bullrich en acción el día del abrazo al Instituto Nacional del Teatro (INT):

Si están organizados, los actores argentinos pueden mover montañas. En los '90, por ejemplo, el sector vivió dos jornadas que marcaron un quiebre en el país y sirvieron para una conquista histórica; en 2026, los actores vuelven a ser amenazados, esta vez por las políticas de "motosierra" que promueve el Gobierno de Javier Milei. En este escenario de cambios vertiginosos, el investigador y docente Sergio Dante Spinella publicó una investigación inédita que funciona como una cartografía de los circuitos teatrales y artistas presentes en las luchas del teatro argentino, y documenta parte de la historia esencial hasta la sanción de la Ley Nacional de Teatro.

"Se están repitiendo los '90", afirmó Spinella en una entrevista con El Destape trazando un paralelismo entre la situación de la escena teatral actual -atemorizada por el recorte galopante de programas de financiamiento cultural y la amenaza por el cierre del Instituto Nacional de Teatro (INT)- y los '90, cuando tras dos acciones históricas se lograron las leyes 156/99, y la Ley Nacional de Teatro 24.800, en 1997.

Pero la lucha del sector se remonta a por lo menos cincuenta años atrás, con 1959 como momento fundamental para los teatristas, ya que fue sancionada la Ley 14.800, que declara de interés nacional a la actividad teatral en todas sus formas (su artículo más destacado establece que ante la demolición de una sala teatral, el propietario está obligado a construir un nuevo espacio escénico de similares características en el mismo edificio). Una conquista que el proyecto de Ley Hojarasca mileísta quiso eliminar de raíz.

Según declaró Spinella, el proceso de investigación fue de tipo "arqueológico", debido a la falta de materiales oficiales para documentar la historia: “En el Instituto Nacional del Teatro y la Asociación Argentina de Actores no había datos, así que busqué palabras claves y seguí publicaciones de Página 12, Clarín y La Nación para investigar”.

La sentada que marcó un quiebre en la historia del teatro argentino

Entre los capítulos más jugosos de la investigación figuran aquellos que recuerdan la famosa acción política del sector durante el menemismo. "Los artistas se ponen de pie y lo hacen con una sentada", fue la consigna de aquella sentada de 1996 que tuvo punto de encuentro en el Teatro San Martín y en la que participaron figuras emblemáticas como Alfredo Alcón, Cipe Linconvsky, Enrique Pinti y Alejandra Boero, entre otros. Lo que se buscaba era un apoyo claro del arco político, en un contexto que tenía a Menem hambriento de poder y camino a la reelección. Fue Pacho O'Donnell una de las voces más recordadas de la jornada, cuando dijo -según documentó Spinella- que “haciendo sentadas" no iba a pasar nada y que el verdadero cambio se produciría a partir del lobby que los actores pudieran hacer con los políticos, para cambiar la suerte del sector. Al año siguiente, el 17 de junio de 1996, un acto de actores en la Manzana de las Luces -con Enrique Pinti en escena, a cargo de un fuerte monólogo político- fue la coronación de ese período combativo, que hoy cobra una triste resignificación.

Con precisión y muchos datos de color, el autor ofrece una descripción de los circuitos teatrales del momento, los principales actores e intereses de cada uno, y las maniobras de organización política en un sector con luchas que siguen siendo relevantes en el debate cultural actual. La escena insumisa. Historia de las luchas por la sanción de la Ley Nacional del Teatro, del investigador y docente Sergio Dante Spinella, propone un ensayo histórico que reconstruye el largo proceso de movilización del sector teatral argentino que desembocó en la sanción de la Ley 24.800 y la creación del Instituto Nacional del Teatro. El libro se centra en las luchas colectivas de actores, directores, dramaturgos, productores y organizaciones culturales que, durante décadas, reclamaron políticas públicas para proteger y fomentar la actividad teatral independiente. Spinella analiza cómo se organizaron esos movimientos, cuáles fueron sus principales conflictos y de qué manera lograron impulsar una legislación que transformó el panorama teatral argentino.