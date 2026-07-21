La AIE dice que aún quedan reservas de petróleo de emergencia tras una liberación récord

Los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) siguen contando con importantes reservas de petróleo de emergencia, a pesar de la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de la historia, según informó el martes.
• La agencia señaló que los países miembros han liberado unos 290 millones de barriles de petróleo desde que se anunciara la liberación el 11 de marzo, y que, en conjunto, mantienen más de 1.000 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia.
• La AIE acordó liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas tras la subida de los precios mundiales del crudo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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• Los precios del petróleo avanzaban ligeramente el martes, mientras los mercados sopesaban las noticias sobre los esfuerzos de mediación frente a nuevos ataques entre EEUU e Irán, junto con las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudí por parte de los hutíes, de Yemen. [O/R]
• "Estimamos que las exportaciones del golfo Pérsico se sitúan por debajo de los máximos alcanzados a finales de junio, pero siguen siendo considerablemente superiores a los niveles observados entre principios de marzo y mediados de junio", dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.
• En cuanto a la demanda, las importaciones de crudo de China —el principal consumidor— se desplomaron en junio un 41,3%, hasta alcanzar su nivel más bajo en casi una década.
Con información de Reuters