La AIE dice que aún quedan reservas de petróleo de emergencia tras una liberación récord

Vista del logotipo de la Agencia Internacional de la Energía en París, Francia

Los ​países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) siguen contando con ‌importantes reservas ‌de petróleo de emergencia, a pesar de la mayor liberación coordinada de reservas estratégicas de la historia, según informó el martes.

• La agencia señaló que los países miembros han liberado unos 290 millones ​de barriles ⁠de petróleo desde que se anunciara ‌la liberación el 11 de ⁠marzo, y que, en ⁠conjunto, mantienen más de 1.000 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia.

• La ⁠AIE acordó liberar una cantidad ​récord de 400 millones de ‌barriles de petróleo de ‌las reservas estratégicas tras la subida ⁠de los precios mundiales del crudo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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• Los precios ​del ‌petróleo avanzaban ligeramente el martes, mientras los mercados sopesaban las noticias sobre los esfuerzos de mediación frente a nuevos ataques entre EEUU e ⁠Irán, junto con las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudí por parte de los hutíes, de Yemen. [O/R]

• "Estimamos que las exportaciones del golfo Pérsico se sitúan por debajo de los máximos alcanzados a finales ‌de junio, pero siguen siendo considerablemente superiores a los niveles observados entre principios de marzo y mediados de junio", dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih ‌Birol.

• En cuanto a la demanda, las importaciones de crudo de China —el principal consumidor— se ‌desplomaron en ⁠junio un 41,3%, hasta alcanzar su nivel más bajo en casi ​una década.

Con información de Reuters