Las 20 películas más esperadas de la segunda mitad del 2026

Minions & Monsters es la nueva aventura de los personajes amarillos de Mi villano favorito.

El 2026 entró en su segunda mitad y en materia de cine eso solo quiere decir una cosa: se vienen muchos tanques esperados por grandes y chicos. Desde la oferta clásica de películas para vacaciones de invierno a mega franquicias que vuelven con nuevas entregas, un repaso por 20 títulos que darán que hablar.

Toy Story 5

Sinopsis: los juguetes están de vuelta en Toy Story 5, de Disney y Pixar, y esta vez se enfrentan los juguetes y la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego.

Fecha de estreno: 18 de junio.

Supergirl

Sinopsis: cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.

Fecha de estreno: 25 de junio.

Jackass: La última y nos vamos

Sinopsis: Johnny Knoxville y su pandilla regresan para una última aventura en la gran pantalla. Con nuevas acrobacias y disparates, además de los mayores éxitos y las risas más contagiosas del pasado, Jackass: Best and Last es una celebración desternillante de la camaradería traviesa que tanto te ha encantado y que esperas de estos idiotas durante los últimos 25 años.

Fecha de estreno: 25 de junio.

Minions & Monsters

Sinopsis: la historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, desataron monstruos en el mundo y luego se unieron para intentar salvar al planeta del caos que acababan de crear.

Fecha de estreno: 2 de julio.

Moana

Sinopsis: Moana (Catherine Lagaʻaia) responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el infame semidiós Maui (Dwayne Johnson) en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

Fecha de estreno: 9 de julio.

Evil Dead Burn

Sinopsis: tras la pérdida de su esposo, una mujer busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. A medida que, uno por uno, se transforman en Deadites -convirtiendo la reunión en una reunión familiar infernal-, ella descubre que los votos que hizo en vida… perduran incluso en la muerte.

Fecha de estreno: 9 de julio.

La Odisea

Sinopsis: una epopeya mitológica de Christopher Nolan que sigue la historia de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya.

Fecha de estreno: 16 de julio.

Spider Man: Brand New Day

Sinopsis: han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Fecha de estreno: 29 de julio.

La invitación

Sinopsis: una pareja invita a los vecinos a su casa, lo que desencadena una velada llena de giros inesperados, revelando emociones profundamente reprimidas y una sexualidad inexplorada en esta historia que explora las complejidades de las relaciones de hoy en día. Basada en la obra de teatro Cesc Gay Los vecinos de arriba.

Fecha de estreno: 6 de agosto.

Yo, Narciso

Sinopsis: Rocío Flores (Oreiro), una profesora universitaria de sociología, está enfocada en la escritura de un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano estético. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta.

Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola, poniendo en riesgo la intención de Rocío de completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan.

Fecha de estreno: agosto.

Insaciable

Sinopsis: cuando Hana, una estudiante de medicina de primer año, se obsesiona con perder peso tras reencontrarse con una amiga que luce una transformación dramática, se ve arrastrada a un perturbador mundo de obsesión por la imagen corporal. Motivada por su interés amoroso, la influencer de fitness Alanya, para unirse a un programa de transformación extrema, Hana comienza a tomar las pastillas de dieta que su amiga le dio. Los resultados son inmediatos, pero al no poder costear su alto precio, decide analizar el contenido de las píldoras, solo para descubrir que contienen cenizas humanas.

Desesperada por más, comienza a cosechar huesos de un cadáver en su clase de anatomía. A medida que los kilos desaparecen, Hana empieza a ser acechada por el fantasma de la persona que está consumiendo. Lo que al principio es una curiosidad espectral, pronto se convierte en una presencia aterradora y voraz que consume su vida. Con su percepción de la realidad desmoronándose y el espíritu ganando poder, Hana deberá encontrar la forma de liberarse antes de perder el control por completo.

Fecha de estreno: 13 de agosto.

La noche del demonio: están entre nosotros

Sinopsis: el más allá llega a nuestro mundo.

Fecha de estreno: 20 de agosto.

Coyote vs Acme

Sinopsis: después de que todos los productos fabricados por ACME Corporation le salgan mal a Wile E. Coyote, en su persecución del Correcaminos, contrata a un abogado humano igualmente desafortunado para demandar a la empresa. Cuando el abogado de Wile E. descubre que el intimidante jefe de su antiguo bufete es el director general de ACME, se une a Wile E. para ganar el juicio contra él.

Fecha de estreno: 27 de agosto.

Pepita La Pistolera

Sinopsis: en 1985 una madre de un recién nacido mata a tiros a tres delincuentes que irrumpen en su casa. El caso se vuelve muy mediático y ella es bautizada Pepita, la pistolera. Pero no es la mujer inocente y vulnerable que todos creen. Antes de convertirse en asesina, Margarita Di Tullio ya era una ladrona profesional y una maestra del engaño. También, la madama más glamorosa de Mar del Plata en un mundo dominado por hombres. El triple crimen sólo hace crecer el mito de esta reina del hampa, la mujer más famosa de la historia criminal argentina.

Fecha de estreno: 3 de septiembre.

Digger

Sinopsis: el hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo.

Fecha de estreno: 1 de octubre.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Sinopsis: ambientada décadas antes de los eventos liderados por Katniss y Peeta, la historia sigue a Haymitch Abernathy, el enigmático ganador del 50° Torneo de Los juegos del hambre, en una versión más brutal y decisiva de la competencia. La película también mostrará la primera aparición televisiva de Caesar Flickerman, cuya cobertura transformará para siempre la forma en que Panem vive los Juegos.

Fecha de estreno: 19 de noviembre.

Hexed

Sinopsis: Billie, una adolescente impulsiva y poco convencional, desata accidentalmente unos poderes mágicos secretos y sale disparada de los suburbios hacia un reino mágico llamado Hexe, donde la reciben Ms. Quill y Elias Quire. A medida que se desarrolla el viaje de Billie, descubre misterios familiares que podrían cambiar para siempre el mundo mágico de las brujas.

Fecha de estreno: 26 de noviembre.

Focker in Law

Sinopsis: diez años después de los últimos eventos, los papeles se invierten y Greg Focker (Ben Stiller) se enfrenta a su mayor reto: ser el suegro. Cuando su hijo Henry anuncia su compromiso, Greg intenta ser el patriarca comprensivo que nunca tuvo, pero la presión hace que afloren en él inseguridades y termina recurriendo a las tácticas de espionaje y paranoia que aprendió del mismísimo Jack Byrnes (Robert De Niro).

Fecha de estreno: 26 de noviembre.

Dune: Parte tres

Sinopsis: diecisiete años después de su ascenso al trono, Paul Atreides reina como el Mesías desde Arrakis mientras la yihad librada en su nombre ha segado miles de millones de vidas. Atormentado por visiones de una extinción inevitable, debe enfrentar una conspiración mortal orquestada por las Bene Gesserit, los Tleilaxu y la Cofradía Espacial.

Mientras Chani lidia con el rechazo a un imperio que no reconoce, el regreso de un espectro del pasado amenaza con desestabilizarlo todo. El Camino Dorado exige ahora un sacrificio final: su humanidad o el caos absoluto. La arena ya no promete redención, solo el peso de profecías quebradas.

Fecha de estreno: 17 de diciembre.

Avengers: Doomsday

Sinopsis: sinopsis desconocida.

Fecha de estreno: 17 de diciembre.