Singapur prohíbe reingreso de Massive Attack tras mostrar una bandera palestina en un concierto

Los miembros de la banda Massive Attack alzan una bandera palestina durante su concierto en Singapur

Dos miembros de Massive Attack recibieron severas advertencias y se les prohibió volver a entrar ‌en Singapur después de ‌que la banda británica concluyó su actuación el miércoles ondeando la bandera palestina, informó la policía.

Las autoridades indicaron que la banda fue investigada por sus "actos de apoyo a una causa política y por desplegar una bandera extranjera" durante su concierto, y que ya no ​se les permitirá ⁠actuar en Singapur.

"La policía se toma muy en serio ‌los actos que puedan perjudicar la armonía ⁠racial y religiosa en Singapur ⁠e insta al público, incluidos los extranjeros, a abstenerse de introducir política extranjera, ya que esto puede socavar nuestra ⁠cohesión social y el Estado de derecho", afirmaron ​la policía y la autoridad de medios ‌de comunicación en un comunicado ‌conjunto el viernes.

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Singapur no permite la exhibición pública ⁠de emblemas nacionales extranjeros sin permiso o exención, y la bandera palestina es un tema especialmente delicado dada la guerra en Gaza y la población musulmana ​de Singapur.

En ‌2023, el Ministerio del Interior declaró: "El actual conflicto entre Israel y Hamás es un tema delicado. Dada la gran sensibilidad que suscita, recomendamos evitar la exhibición pública y el uso de ⁠artículos relacionados con el conflicto".

La paz y la armonía entre las diferentes razas y religiones en Singapur no deben darse por sentadas, y no debemos permitir que los acontecimientos que ocurren en el exterior afecten a esta paz y armonía que tenemos en Singapur.

La población residente de Singapur es ‌un 74% china, un 13,6% malaya y un 9% india, mientras que un 3,3% se clasifica como "otros". Alrededor del 15% son musulmanes.

Massive Attack, formado en Bristol, al oeste de Inglaterra, en 1988, es conocido por sus posturas políticas ‌sin tapujos; en los videos proyectados durante su concierto se ponen de relieve conflictos que van desde la guerra de ‌Estados Unidos ⁠e Israel contra Irán hasta Sudán, Gaza y Ucrania.

Ni el organizador del concierto, Lushington, ni ​el grupo respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters