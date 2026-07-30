Uno de los motivos detrás de la renuncia de Alderton fue la reconciliación que comenzó a gestarse entre Carlos III y el príncipe Harry

Sir Clive Alderton, el secretario privado de Carlos III y pieza fundamental en la coronación de Camilla como reina, anunció su renuncia tras una extensa carrera de 20 años al servicio de la realeza británica. El Palacio de Buckingham confirmó que el ayudante de mayor rango del rey dejará sus funciones el próximo año, marcando el fin de una etapa decisiva en la Casa Real.

Alderton expresó: "Ha sido el mayor honor imaginable servir al rey y a la reina en mi cargo actual durante unos tiempos tan históricos y con un sentido del humor inolvidable por el camino. Ese apoyo continuará, aunque con un carácter menos formal, durante el resto de mi vida". Por su parte, un vocero del Palacio destacó que los reyes están "profundamente agradecidos a Clive por su apoyo incansable y sus sabios consejos a lo largo de los años, así como por la lealtad duradera".

Una trayectoria diplomática al servicio de la Corona

Con una trayectoria diplomática que comenzó en 1986 en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Alderton acumuló experiencia en destinos como Polonia, Bélgica, Singapur y Francia antes de integrarse a la Casa Real en 2006. Inicialmente fue secretario privado adjunto del entonces príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, acompañando luego a Carlos III en momentos clave como la transición del reinado, la organización de la coronación y el funeral de la reina Isabel II.

Además, Alderton ayudó a preparar discursos históricos del rey, entre ellos el pronunciado ante el Congreso de Estados Unidos en abril de 2023 y el primer discurso de un monarca británico en alemán ante el Bundestag, que Carlos III dio ese mismo año. Sin embargo, su figura no estuvo exenta de polémicas dentro de la Familia Real.

Tensiones y choque con el príncipe Harry

Apodado "La Avispa", Alderton fue señalado como una figura controvertida y divisiva, especialmente entre miembros como la princesa Ana, el expríncipe Andrés y el príncipe Harry. Se lo acusó de imponer una mano dura en las relaciones familiares, incluso alejando al rey de sus hijos cuando era necesario. Fue clave en la cumbre de Sandringham que retiró honores militares y seguridad al príncipe Harry tras su autoexilio.

El exduque de Sussex lo criticó duramente, considerándolo uno de los "hombres de traje gris" del Palacio, y en su autobiografía "Spare" lo describió con el apodo "La Avispa", señalando: "Sin previo aviso, te propinaba tal pinchazo con su aguijón descomunal que gritabas de desconcierto". Alderton incluso bloqueó el contacto telefónico de Harry con su padre y aconsejó no alojarlo en Buckingham para evitar escándalos, profundizando así la crisis familiar y favoreciendo a Camilla.

El Rey visitó la base aérea de Marham para conocer las capacidades del avión F-35B Lightning y reunirse con los aviadores en servicio y sus familias (Instagram/@theroyalfamily).

La reconciliación familiar como detonante

Uno de los motivos detrás de la renuncia de Alderton fue la reconciliación que comenzó a gestarse entre Carlos III y el príncipe Harry. Tras años sin verse, Harry será finalmente recibido en el palacio de Buckingham en las próximas semanas y los Sussex fueron invitados a pasar unos días en Balmoral. Sin embargo, Alderton prefirió retirarse antes que lidiar con la influencia creciente de Harry y Meghan cerca del rey, y ya se encuentra en la búsqueda de alguien "que lo haga reír al rey" para ocupar su lugar.

En el entorno del Palacio, Alderton era visto como una figura impopular y polémica, aunque también reconocido como un "maestro de ceremonias real" y parte del "triángulo de oro" que vela por la Constitución británica no escrita. Su estilo afable y humorístico contrastaba con su imagen de diplomático calculador, como señaló el ex corresponsal Valentine Low, quien lo describió como alguien que "parece una caricatura de un caballero inglés" pero que algunos sospechan "ha leído a Maquiavelo".

Sir Clive fue pieza clave en la organización de la coronación conjunta de Carlos III y Camilla en 2023, y manejó situaciones delicadas como la salida del mayordomo Michael Fawcett de la Prince’s Foundation. Su influencia fue tan grande que se lo considera uno de los secretarios privados más importantes de la era moderna, pese a que no siempre contó con el favor de todos los miembros de la familia real.

El futuro en el círculo íntimo de Carlos III

El principal candidato para sucederlo sería Theo Rycroft, un diplomático de origen irlandés con experiencia en París y Washington, quien también formó parte del equipo cercano al rey y aconsejó la necesidad de una reconciliación familiar. Así, la Casa Real se prepara para un cambio en su círculo más íntimo, en un momento clave para la estabilidad interna y la imagen pública del monarca.