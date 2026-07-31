Conmebol dice que está consultando a sus asociaciones por plan de FIFA sobre el Mundial

La ilustración muestra el logotipo de la FIFA, las palabras "Hasta un 20% de participación" y un gráfico de acciones en ascenso.

La Conmebol dijo el viernes que está en un proceso ‌de consulta ‌con sus asociaciones miembro sobre el plan de la FIFA de ofrecer participaciones a inversores externos, en el primer pronunciamiento del organismo sudamericano desde que se conoció la propuesta.

La ​FIFA anunció ⁠esta semana que tiene previsto ‌crear una filial de 20.000 ⁠millones de dólares ⁠para gestionar el Mundial y algunos de sus eventos, y que ofrecerá participaciones ⁠de hasta el 20% a ​inversores externos.

La iniciativa fue ‌rechazada por la UEFA, ‌que votó por unanimidad a ⁠favor de boicotear el Mundial y otros torneos, en tanto la confederación de Asia y la ​Concacaf -que ‌reúne a países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe- expresaron su solidaridad con los países europeos.

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"Desde que la CONMEBOL tomó ⁠conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE (...) inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo ‌con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta", dijo un comunicado de la entidad.

"Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a FIFA información ‌adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza ‌y los ⁠posibles efectos del proyecto FFE", agregó la nota, que ​hizo además "un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol".

Con información de Reuters