Bomba Adorni: onda expansiva y explosiones en cadena

Lo que empezó como un escándalo patrimonial se transformó en una bomba de fragmentación que sigue esparciendo metralla semanas después de la primera detonación: un nuevo vocero que reconfigura el mapa de poder en un gabinete estallado, un Congreso que avanza hacia la moción de censura mientras los legisladores Menem y Bullrich ensayan estrategias de despegue, y un Macri que disfruta del espectáculo con la satisfacción de quien ve pasar el cuerpo frío de su enemigo. En el centro de la conflagración que incinera su gobierno, un Javier Milei en llamas sostiene a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una obstinación que ya no se explica por afecto ni por cálculo electoral: se parece, cada vez más, a un gesto de omertá.

La teoría del reemplazo

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La salida de Adorni de la vocería, rol que retuvo en simultáneo a la Jefatura de Gabinete, funcionó como detonante de una nueva serie de explosiones internas antes que como canal aliviador. El elegido para ocupar el atril, el diputado pampeano Adrián Ravier, integra la nómina fundacional de la Fundación Faro, el think tank que Santiago Caputo montó junto a Agustín Laje para sostener la “batalla cultural” en generoso colchón de lechuga crocante. El asesor presidencial no disimuló el festejo en redes apenas se conoció la noticia. Lógico: ganó un casillero más en la guerra que libra contra la hermana Karina y los primos Menem.

Pero el asesor monotributista no fue el único que celebró. Ravier deja su banca en Diputados a Martín Matzkin, hombre de Patricia Bullrich, que completa así la docena de legisladores propios integrados al bloque oficialista en la Cámara Baja. Lule Menem, por su parte, festejó por otra vía: con Ravier mudado a la vocería, se destraba el único tapón territorial que durante meses le impidió avanzar en La Pampa, la provincia donde nunca logró instalar un candidato propio. Entusiastas y pendencieros, los Menem se adjudican el mérito de la designación como un “robo” a la escudería caputista. La disputa por adueñarse del nuevo vocero es, en sí misma, la prueba de que la onda expansiva del caso Adorni alcanza a todos los rincones del gobierno: hasta una designación de comunicación se convirtió en territorio de combate.

Contacto en Francia

Si algo explica por qué Milei se aferra a un funcionario que ya no le sirve para comunicar nada, está en un dato que circuló esta semana entre los despachos más cerrados de la Casa Rosada. El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques llevó al juez federal Ariel Lijo a París para sondear el estado de la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita. El diagnóstico demolió cualquier expectativa de indemnidad inminente: "Está muy jodido", resumió el ministro ante sus mandantes de Balcarce 50. El dato aceleró una exótica estrategia de reemplazo sin remoción con la que Milei acepta la derrota sin dar el brazo a torcer.

Si la salida judicial inmediata no está disponible, mejor no entregar la cabeza del funcionario en el Congreso, donde equivaldría a una doble derrota, política y simbólica, interpretan en el oficialismo. Por eso Adorni retiene el título de jefe de Gabinete mientras pierde, uno por uno, el resto de los atributos que ese cargo supone: ya no es la voz oficial del Gobierno, ya no convoca reuniones de gabinete con regularidad, ya no participa de las giras presidenciales con la centralidad de antes. Sigue ahí, pero como una figura vaciada, sostenida por una decisión que tiene más de blindaje judicial que de respaldo político.

Vuela Pato

Patricia Bullrich protagoniza, en este tablero, uno de los movimientos más audaces. La senadora cuestionó en público las inconsistencias patrimoniales de Adorni, llegó a amenazar con dejar la conducción del bloque oficialista si la obligaban a votar en contra de sus convicciones, y sin embargo esta semana se convirtió en la principal gestora para frenar, o al menos demorar, la interpelación que el propio Congreso impulsa contra el jefe de Gabinete. La explicación no es contradictoria si se la lee en clave de autonomía: Bullrich necesita mostrarse crítica sin quedar pegada a una hecatombe institucional que después podría salpicar a todo el espacio libertario, incluida su propia proyección hacia 2027.

Esa misma lógica, que la llevó a abstenerse en el pliego de la jueza Verónica Michelli contra los deseos de la Casa Rosada, es la que rige en la acumulación de diputados. Mantenerlos disponibles para diferenciarse "cuando sea necesario", como reconocen sus allegados, es una manera de construir margen de maniobra propio sin romper de modo expreso con un Gobierno que, de todos modos, empieza a mostrar grietas cada vez más ostensibles.

Menem lo hizo

Mientras la vocería se convertía en otro foco de incendio, los Menem redoblaban la apuesta por consolidar el control territorial que vienen construyendo desde el inicio del mandato. Karina impulsó el desembarco de Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, una jugada que terminó de darle a la hermana presidencial el manejo directo de la negociación de pliegos judiciales con el Senado. Esa avanzada se profundizó esta semana con la publicación de un decreto que flexibiliza el procedimiento de designación de jueces federales, elimina la instancia de impugnaciones ciudadanas vigente desde 2003 y acelera los tiempos para colonizar tribunales de primera y segunda instancia, los que en definitiva definen qué causas avanzan y cuáles se enfrían.

La avanzada es indisociable del contexto: con el caso ANDIS y el affaire Adorni como antecedentes recientes, el Gobierno necesita jueces que firmen salvoconductos tras el inevitable derrumbe de un gobierno que saquea los bolsillos de los trabajadores en beneficio de la élite. El control efectivo del aparato judicial federal es una ambición compartida entre los Milei y los Menem, por razones similares, pero con perspectivas distintas. Los hermanos buscan cubrirse las espaldas por lo que hicieron. Los Menem buscan blindaje para lo que pretenden hacer: potenciar una postulación presidencial de Martín Menem, quien esta semana completó el cursus honorum de los candidatos argentinos con una visita a Israel. En principio, la proyección del presidente de la Cámara Baja apuntaba al 2031, previa escala con una candidatura a gobernador en La Rioja o la presencia como vice en la fórmula de Milei. Pero la acelerada degradación del presidente alentó ensoñaciones que Menem paseó por Medio Oriente.

Gravitar en los tribunales es clave para tapar huellas o alfombrar caminos. Pero el territorio que exploran está colonizado desde hace rato por un contrincante que observa el incendio del gobierno encendedor en mano. Mauricio Macri combina la distribución de operaciones con el seguimiento del Mundial y una agenda social renovada: esta semana, el expresidente grabó para el ciclo de streaming de Olga el segmento "Un día en la vida de...", donde se lo muestra distendido y de buen humor, en contraste con el clima de calvario que atraviesa al gobierno. El tono festivo se extenderá a una gira federal que el viernes 26 desembarcará en Mar del Plata de la mano del senador provincial Guillermo Montenegro, un exjuez federal reclutado por el PRO que transicionó al violeta libertario y ahora busca un camino de regreso al amarillo. Compartirán tarima Cristian Ritondo, Fernando de Andreis, Soledad Martínez y Juan Ibarguren, en un evento pensado para mostrar volumen propio del PRO de cara a 2027.

Ese relajo contiene un mensaje: cuanto más se prolonga el caso Adorni sin resolución, menos disponible está Macri para ofrecerle al Gobierno una salida elegante. El expresidente y su espacio reclamaron el apartamiento del jefe de Gabinete desde el inicio del escándalo, y la bancada del PRO en Diputados tiene, según el conteo de la propia oposición, los votos necesarios para garantizar el quórum que permitiría avanzar con la moción de censura. Mientras tanto, en la Ciudad, La Libertad Avanza congenió con el PRO en la megasesión de esta semana, que convalidó con votos libertarios la reforma de la VTV, la Ley Hojarasca y la regulación de los trapitos. El episodio disparó suspicacias en varias direcciones. Las mentes más afiebradas del oficialismo porteño ya imaginan un escenario distópico, con libertarios militando en masa por la reelección del primo Jorge para conseguir abrigo ante la eventual deriva mileísta. En esos ámbitos, incluso le pusieron mote al malogrado Adorni y sus posibles efectos sobre el experimento libertario. Lo llaman “Chernobyl”.