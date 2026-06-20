Quiso ser trabajador social, pero se convirtió en el nepobaby más exitoso de Netflix.

La carrera de Lewis Pullman está teniendo un pico de relevancia debido al reciente estreno en Netflix de la película Criaturas luminosas, que protagoniza junto a Sally Field (Forrest Gump). Las claves del filme que está conmoviendo a miles y el ascenso meteórico a la fama de Lewis, hijo del legendario actor Bill Pullman (Día de la independencia, Casper, Mientras dormías).

Aunque cuando terminó el colegio Lewis Pullman se anotó en la carrera de Trabajo Social de la Universidad Warren Wilson de Swannanoa, Carolina del Norte, el destino lo llevó a seguir el legado paterno en la actuación. Pese a estudiar en un campo no artístico, Lewis probó suerte en castings de series y películas y a los 33 años se convirtió en una de las caras más reconocibles dentro del circuito de "nepobabies" de la industria del entretenimiento, con actuaciones en los tanques Thunderbolts y Top Gun: Maverick.

De qué trata Criaturas luminosas, la nueva película de Netflix con Lewis Pullman

Desde el 8 de mayo Netflix incorporó al catálogo Criaturas luminosas, una película que sigue la vida de Tova Sullivan, una mujer viuda que trabaja durante las noches limpiando un acuario. Su rutina cambia por completo cuando comienza a desarrollar una conexión muy particular con Marcellus, un pulpo gigante de enorme inteligencia que parece comprender mucho más de lo que aparenta. En paralelo aparece Cameron, un joven desorientado que llega al pequeño pueblo costero buscando respuestas sobre su pasado. A partir de ese encuentro, la historia empieza a unir secretos familiares, pérdidas y segundas oportunidades.

Lejos de ser una típica película fantástica, Criaturas luminosas construye un relato profundamente humano. El eje principal está puesto en la soledad, el dolor y la necesidad de encontrar compañía incluso en los lugares más inesperados. Buena parte del atractivo de la película pasa por la relación entre Tova y Marcellus, un vínculo que combina sensibilidad, humor y emoción. El film está basado en la exitosa novela homónima de Shelby Van Pelt, publicada en 2022. El libro se convirtió en un fenómeno editorial internacional y permaneció durante meses entre los más vendidos de Estados Unidos.