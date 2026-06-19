No es Star Wars: salió a la luz un estudio que revela cuál es la película más cara de la historia.

Estrenada en 2015, Star Wars: El despertar de la fuerza estaba considerada como la película más cara jamás realizada, con un presupuesto de 638,9 millones de dólares, incluyendo producción, marketing y otros gastos. Sin embargo, otra entrega de una de las franquicias más taquilleras de Hollywood parece haber superado esa marca: Jurassic World Dominion.

Según Fortune.com, Universal Pictures invirtió 658,8 millones de dólares en Dominion, que aterrizó en los cines en 2022. Al parecer, el presupuesto de la película se disparó enormemente debido a varios factores derivados de la pandemia por coronavirus. La filmación arrancó en pleno apogeo de la pandemia en 2020, por lo que la producción tuvo que ajustarse a estrictos protocolos sanitarios, incluyendo pruebas diagnósticas periódicas y medidas de aislamiento.

En esos meses de inactividad, la compañía continuó sufragando los gastos de los sets, el alquiler de equipo, la seguridad y el personal esencial de producción, que debia permanecer disponible para reanudar el rodaje en cualquier momento. Además, a los actores principales de la cinta se les alojó en hoteles de lujo durante largos periodos de aislamiento, en habitaciones que, según se dio a conocer, costaban más de 600 dólares la noche.

Un presupuesto millonario para una aventura jurásica que fracasó en la crítica

La información también destaca que uno de los mayores desembolsos fue la nómina del personal, cuya plantilla alcanzó una media de 454 empleados al mes, ello sin incluir a autónomos, contratistas ni trabajadores temporales, los cuales no figuran en los registros de las empresas británicas pese a representar con frecuencia a la mayor parte de la fuerza laboral de un rodaje. Asimismo, Universal dedicó una partida de 36,2 millones de dólares (27,5 millones de libras) a los salarios del personal que trabajó en Dominion, a lo que se sumaron otros gastos en Reino Unido, como seguridad, alquiler de equipos, transporte y servicios de catering.

No obstante, el estudio se benefició de los generosos incentivos fiscales que ofrece Reino Unido a las producciones cinematográficas, y Dominion acabó superando los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Desde su estreno en cines, Jurassic World: Dominion coleccionó una serie de críticas negativas que la posicionaron como el capítulo más bajo de la saga que popularizó Steven Spielberg.