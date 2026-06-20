El beneficio está destinado a afiliados que requieren asistencia permanente.

Miles de afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con la posibilidad de acceder sin costo a una residencia especializada cuando necesitan asistencia permanente por motivos de salud o discapacidad. El beneficio, conocido como Residencias de Larga Estancia, está destinado a jubilados y pensionados que ya no pueden recibir los cuidados adecuados en sus hogares y requieren acompañamiento integral durante las 24 horas.

La prestación forma parte de las políticas de atención para adultos mayores y contempla alojamiento, asistencia médica, cuidados profesionales y actividades de integración social. Sin embargo, se trata de un servicio poco conocido por gran parte de los afiliados, pese a que representa una alternativa clave para quienes atraviesan situaciones de dependencia o vulnerabilidad.

Qué son las Residencias de Larga Estancia de PAMI

Las Residencias de Larga Estancia (RLE) son espacios destinados a personas mayores afiliadas al PAMI que necesitan cuidados continuos y un entorno preparado para atender sus necesidades diarias. Estos establecimientos brindan alojamiento permanente y una atención integral que contempla aspectos médicos, psicológicos y sociales.

Desde el organismo remarcan que estas residencias no funcionan como hospitales ni como instituciones psiquiátricas. Su propuesta apunta a favorecer la autonomía de los residentes, promover la participación en actividades comunitarias y fortalecer los vínculos sociales en un ambiente supervisado.

Quiénes pueden acceder al beneficio

No todos los afiliados pueden ingresar automáticamente al programa. Para acceder, es necesario cumplir determinadas condiciones establecidas por PAMI. Entre los requisitos principales se encuentran tener 60 años o más, ser afiliado al instituto y presentar dificultades para realizar de manera independiente las actividades básicas de la vida cotidiana.

Además, se evalúa la existencia de una red familiar o de apoyo que pueda brindar los cuidados necesarios. Cuando esa contención resulta insuficiente o inexistente, la residencia puede convertirse en una alternativa adecuada. Cada caso es analizado de forma individual mediante una evaluación socio-sanitaria.

Cómo hacer el trámite para ingresar a una residencia

La solicitud puede ser iniciada por el propio afiliado, por un familiar o por un apoderado legal. El trámite está disponible tanto de manera presencial en las agencias de PAMI como a través de los canales habilitados por el organismo.

PAMI evalúa cada solicitud antes de aprobar el ingreso correspondiente.

Para avanzar con el pedido, será necesario presentar documentación médica y administrativa que permita evaluar la situación de la persona interesada. Una vez entregados todos los formularios y estudios requeridos, el organismo realiza el análisis correspondiente para definir si corresponde el otorgamiento del beneficio.

Qué documentación hay que presentar

Los afiliados que quieran solicitar el ingreso a una Residencia de Larga Estancia deberán reunir una serie de documentos obligatorios. Entre ellos figuran el recibo de jubilación o pensión, el Formulario de Evaluación Integral de Salud completado por un profesional y estudios médicos complementarios como análisis de sangre, análisis de orina y radiografía de tórax.

También se solicita el formulario de consentimiento informado, un acta compromiso firmada por el afiliado o su representante legal y cualquier otra documentación que pueda requerir la unidad operativa encargada de evaluar el caso.

Tras completar este proceso, PAMI determina si el solicitante cumple con las condiciones necesarias para acceder a una residencia gratuita y recibir asistencia permanente en un entorno especializado.