La medida para reforzar la seguridad al usar Mi PAMI

La validación será obligatoria para seguir usando todos los servicios.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un nuevo requisito para quienes utilizan la plataforma digital Mi PAMI. La medida alcanza a jubilados y pensionados de todo el país y busca reforzar la seguridad de las cuentas, evitar fraudes y proteger la información personal de los afiliados. A partir de ahora, quienes quieran seguir realizando gestiones online deberán completar una validación obligatoria de identidad.

PAMI refuerza la seguridad de su plataforma digital

El crecimiento de los trámites online llevó al organismo a actualizar los mecanismos de acceso a Mi PAMI. Cada vez más afiliados utilizan la aplicación y el sitio web para gestionar recetas electrónicas, solicitar turnos médicos o realizar trámites administrativos sin necesidad de asistir a una oficina.

Frente a este escenario, PAMI decidió fortalecer los controles de autenticación. El objetivo es reducir riesgos vinculados a la suplantación de identidad y brindar una mayor protección sobre los datos personales almacenados en la plataforma. La nueva modalidad aplica tanto para quienes ingresan desde la aplicación móvil como para quienes utilizan la versión web del servicio.

Qué cambia para los usuarios de Mi PAMI

La principal novedad es que el acceso completo a la plataforma quedará sujeto a una validación obligatoria de identidad. Los datos proporcionados por cada afiliado deberán coincidir con la información registrada oficialmente por el organismo.

El sistema solicitará una serie de verificaciones para confirmar que la persona que utiliza la cuenta es efectivamente su titular. Hasta completar el procedimiento, algunos usuarios podrían encontrar limitaciones temporales para acceder a determinadas funciones. Desde PAMI remarcan que esta actualización forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la seguridad digital.

Paso a paso: cómo realizar la validación obligatoria

El trámite se realiza exclusivamente a través de los canales oficiales de Mi PAMI y no tiene ningún costo. Los afiliados deberán ingresar con su usuario habitual o crear una cuenta si todavía no cuentan con acceso.

Durante el proceso, el sistema pedirá confirmar la identidad digital, actualizar los datos de contacto y verificar la dirección de correo electrónico. Además, será necesario incorporar un número de teléfono celular activo.

Una vez completados esos pasos, la plataforma enviará códigos o enlaces de verificación para validar la información ingresada. Tras superar los controles automáticos, la cuenta recuperará el acceso total a todas las herramientas disponibles.

Los servicios que podrían verse afectados

Quienes no completen la actualización podrían encontrar restricciones en distintas funciones que forman parte de la operatoria habitual de Mi PAMI.

Entre los servicios que podrían verse limitados aparecen la emisión y consulta de recetas electrónicas, la gestión de órdenes médicas, la solicitud de turnos y diversos trámites administrativos que se realizan de manera online.

El trámite se realiza online y no tiene ningún costo.

También podrían registrarse inconvenientes para acceder a credenciales digitales o recuperar cuentas en caso de pérdida de contraseña, hasta que la identidad quede correctamente validada.

La recomendación de PAMI para evitar estafas

Desde el organismo insistieron en la importancia de utilizar únicamente la aplicación oficial y el sitio web de Mi PAMI para realizar este procedimiento. La advertencia apunta a prevenir intentos de fraude que suelen aprovechar este tipo de actualizaciones para engañar a los usuarios.

La recomendación es no compartir claves personales, códigos de verificación ni datos sensibles a través de mensajes, llamados telefónicos o enlaces recibidos por medios no oficiales.