PAMI: cómo afiliarte si te jubilaste y acceder a la cobertura

La afiliación permite acceder a médicos, estudios y medicamentos cubiertos.

Las personas que obtuvieron recientemente su jubilación o pensión pueden iniciar el trámite para afiliarse a PAMI y acceder a la cobertura médica que brinda la obra social más grande del país. Durante junio de 2026, el organismo mantiene habilitada la afiliación digital, una herramienta que permite completar gran parte del proceso de manera online y agilizar el acceso a prestaciones de salud, medicamentos y atención médica.

La inscripción es un paso indispensable para comenzar a utilizar los servicios que ofrece la entidad. Por eso, desde el organismo recomiendan realizar el trámite apenas se obtiene el beneficio previsional o incluso mientras la gestión jubilatoria se encuentra en curso.

Cómo afiliarse a PAMI si te acabás de jubilar

La modalidad digital se convirtió en la opción más utilizada por quienes buscan incorporarse al sistema sin necesidad de realizar trámites presenciales. A través de este mecanismo, los nuevos beneficiarios pueden presentar la documentación requerida y hacer el seguimiento de la solicitud desde su hogar.

Una vez aprobada la afiliación, el jubilado obtiene acceso a consultas médicas, estudios, tratamientos, programas de medicamentos y distintos servicios incluidos dentro de la cobertura integral de PAMI. Además, el sistema permite descargar una credencial digital para comenzar a utilizar las prestaciones una vez que la inscripción fue confirmada.

Qué documentos necesitás para realizar el trámite

Uno de los puntos más importantes para evitar demoras es reunir correctamente toda la documentación solicitada. El organismo realiza controles automáticos con diferentes bases de datos oficiales, por lo que cualquier error o inconsistencia puede retrasar la aprobación.

Entre los requisitos principales se encuentra el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y con los datos actualizados. También es necesario contar con el último recibo de haberes emitido por ANSES, donde figure el descuento correspondiente a la obra social.

Por otra parte, se solicita el Código de Empadronamiento (CODEM), que acredita la situación del beneficiario dentro del sistema de seguridad social, y la constancia de CUIL. Toda la documentación puede presentarse mediante fotografías o archivos digitalizados, siempre que los datos sean claramente visibles y legibles.

Quiénes pueden acceder a la cobertura de PAMI

Aunque la afiliación está destinada principalmente a jubilados y pensionados, existen otros grupos que también pueden incorporarse al sistema.

Por ejemplo, las personas que iniciaron el trámite para jubilarse y todavía esperan la resolución definitiva pueden acceder a una afiliación provisoria. Esto permite garantizar la continuidad de la atención médica mientras finalizan los trámites administrativos.

También existe la posibilidad de incorporar familiares a cargo, cónyuges e hijos que cumplan determinadas condiciones establecidas por la normativa vigente. Asimismo, pueden acceder estudiantes de hasta 25 años que dependan económicamente del titular y personas mayores de 70 años que no cuenten con otra cobertura médica.

El trámite puede realizarse online con documentación básica actualizada.

Paso a paso para completar la afiliación online

El trámite comienza ingresando al portal oficial de PAMI y seleccionando la opción de afiliación digital. Luego, el solicitante debe completar un formulario con sus datos personales, número de beneficio previsional, CUIL y una dirección de correo electrónico activa. Este último dato es fundamental porque allí se informan las novedades sobre el estado de la gestión.

Posteriormente, el sistema solicita adjuntar la documentación requerida y permite seleccionar los prestadores médicos disponibles según el domicilio declarado.

Cuánto demora la aprobación

En condiciones normales, la carga de la solicitud puede realizarse en pocos minutos. Una vez enviada la documentación, el proceso de validación suele demorar entre 48 y 72 horas hábiles. Si toda la información es correcta, la afiliación se aprueba rápidamente y el nuevo beneficiario puede comenzar a utilizar los servicios médicos, acceder a medicamentos con cobertura y contar con un médico de cabecera asignado.

Por ese motivo, quienes obtuvieron recientemente su jubilación tienen la posibilidad de iniciar el trámite cuanto antes para evitar interrupciones en la atención y comenzar a aprovechar todos los beneficios que ofrece PAMI.