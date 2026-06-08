PAMI: médicos de cabecera y odontólogos iniciaron un paro de 72 horas

Médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI iniciaron este lunes un paro nacional de 72 horas en reclamo de una actualización urgente de los valores que perciben por sus consultas profesionales. En este marco, las autoridades del instituto afirmaron que se trata de una medida de fuerza con baja adhesión y la mayoría de los profesionales sigue atendiendo con normalidad.

“Necesitamos honorarios justos para poder garantizar la atención de calidad que merecen nuestros adultos mayores”, expresaron los profesionales al anunciar la protesta. El paro, según explicaron, tiene como objetivo visibilizar la necesidad de una recomposición de honorarios que permita sostener la continuidad de las prestaciones médicas y odontológicas.

Bajo el lema “Honorarios justos = atención de calidad”, los médicos y odontólogos remarcaron que los aranceles actuales dificultan el sostenimiento de las prácticas. “Defendamos la salud de nuestros adultos mayores”, señalaron en un comunicado, en el que insistieron en que mejorar las condiciones de trabajo es fundamental para asegurar un servicio adecuado a jubilados y pensionados.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La medida de fuerza, sobre la cual aún no se pronunciaron los principales gremios del sector, se desarrolla en todo el país y mantiene en expectativa a miles de afiliados. "No buscamos confrontar, buscamos que se reconozca el valor de nuestro trabajo y que se garantice la atención de quienes más lo necesitan”, añadieron los profesionales consultados.

La respuesta del PAMI

Mientras tanto, desde PAMI, las autoridades llevaron tranquilidad a los afiliados al señalar que “se trata de una medida de fuerza con baja adhesión y la mayoría de los profesionales sigue atendiendo con normalidad”. En ese sentido, amputaron que “la semana pasada PAMI aumentó la cápita de los médicos de cabecera de $2.100 a $2.400 por afiliado, con retroactividad a mayo”. Además, remarcaron que “se mantiene abierta la mesa de diálogo con las entidades que representan a los profesionales, porque nuestro objetivo es alcanzar acuerdos”.

Según la conducción del organismo, “la medida es impulsada por un grupo reducido de profesionales, mientras que PAMI continúa trabajando para garantizar la atención de los afiliados”. “Queremos transmitir tranquilidad: los afiliados siguen siendo atendidos y estamos comprometidos con mejorar las condiciones de trabajo de los médicos y odontólogos”, subrayaron las autoridades.