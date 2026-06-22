El déficit de las provincias, la cara oculta del superávit fiscal de Milei

El gobierno de Javier Milei sigue vanagloriándose de sostener incólumne el superávit fiscal, pero lo cierto es que este tiene como consecuencia el ajuste creciente que tuvieron que ejecutar las provincias, la mayoría de las cuales pasaron a números rojos en el último año y medio.

"Este resultado vuelve a reafirmar el compromiso con el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico. El orden en las cuentas públicas contribuye a la estabilidad económica y permite continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", festejó Luis Caputo en sus redes al anunciar que el superávit se mantuvo durante el mes de mayo.

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De este modo, el Gobierno sostuvo el superávit financiero (que surge luego de incorporar en la ecuación el pago de intereses de la deuda) por diez meses consecutivos, desde julio de 2025, respetando lo acordado con el FMI.

Pero lo cierto es que estas cifras positivas se sostuvieron gracias a un ajuste permanente del gasto y no mediante un aumento de los ingresos. No podría ser de otra forma, ya que la recaudación, sobre todo por la baja del IVA, cayó un 4,5% real interanual entre enero y mayo.

Al contrario, el logro que destaca Caputo descansó sobre la parálisis de la obra pública, sobre un ajuste real en las jubilaciones a través del congelamiento del bono y sobre el atraso de los salarios públicos. También se mantuvo gracias a recortes de emergencia en diversas áreas del Presupuesto 2026, el más grande en mayo pasado por 2,4 billones de pesos.

Superávit nacional, déficit provincial

En este contexto, el freno a la actividad, que derivó en una caída de la recaudación, no hizo sino trasladar el problema fiscal a las provincias. Es decir, el Gobierno Nacional logra mantener el superávit a duras penas, pero con el déficit provincial como la otra cara de la misma moneda.

Así lo señaló un informe de la consultora Vectorial, el cual advirtió que hubo "un cambio de escenario fiscal donde la Nación consolida superávits y las provincias regresan al déficit". "Más que una desaparición del desequilibrio fiscal agregado, los números sugieren un desplazamiento de las tensiones financieras hacia los gobiernos subnacionales, con implicancias crecientes para el gasto de capital, la calidad de los servicios y la sostenibilidad de las cuentas provinciales", agregó al respecto.

Según explica la consultora, dado que el superávit no descansa en un aumento de los ingresos sino en un achicamiento del gasto, "parte relevante de ese ajuste fue absorbida por las provincias, que enfrentaron una reducción de transferencias nacionales al mismo tiempo que debieron sostener la prestación de servicios esenciales".

En otras palabras, la necesidad de los gobernadores de ajustar vino no solo por una menor cantidad de transferencias no automáticas (que suponen una proporción menor), sino también por una baja en los recursos de coparticipación debido a la caída de la recaudación del IVA por la merma en el consumo y la actividad.

La consecuencia, detalla Vectorial, es que 14 de las 24 provincias tuvieron déficit financiero en el resultado final de 2025 (consolidado en un total de 2,78 billones de pesos), contra solo una que lo había tenido en 2024.

Para peor, incluso las provincias que lograron mantener el superávit en sus cuentas durante el año pasado lo vieron recortado enormemente y quedaron al borde del equilibrio fiscal. Solo Santiago del Estero tuvo en 2025 un resultado positivo mayor al de 2024.

Del ajuste en 2024 al déficit en 2025 y la alarma en 2026

Este resultado es fruto de un proceso que se dio en dos partes, desarrolló Vectorial. En primer lugar, durante 2024, y frente al fuerte ajuste de las transferencias nacionales, las provincias lograron mantener el superávit local gracias a que replicaron otro fuerte ajuste en sus propias arcas, especialmente en inversión pública.

En segundo lugar, durante 2025 la lenta recuperación de la actividad permitió una leve suba de los ingresos provinciales por las transferencias de Nación, del 3,3% interanual. Pero los gastos locales subieron todavía más, un 7,1%, ante la "necesidad de sostener la prestación de servicios esenciales" y contrarrestar la baja del año previo. Así, el ajuste interanual del sector público subnacional fue de 4 billones de pesos.

La consecuencia es que "luego de varios años en los que la Nación acumulaba déficits mientras las provincias registraban superávits, desde 2025 comienza a observarse una suerte de inversión de posiciones", alertó Vectorial.

Para 2026 el panorama corre riesgo de seguir igual. "La tendencia en 2026 es la misma que en 2025. Los ingresos subirán un poco por coparticipación, pero hay que ver cuánto pueden seguir aumentando los gastos. El aumento fuerte de los gastos el año pasado limita seguir subiéndolos, pero si Nación sigue retirándose, pone a las provincias entre la espada y la pared. Van a tener que elegir entre profundizar el déficit o frenar el aumento del gasto con los riesgos que eso implica" en términos sociales y políticos, explicó Haroldo Montagu, economista jefe de Vectorial y ex viceministro de Economía, en diálogo con El Destape.

Lo cierto, agregó Montagu, es que un tercio del superávit primario nacional de 2025 se explicó gracias a la caída de las transferencias automáticas y no automáticas a las provincias. Lo que implica que, sin ajuste a los gobernadores, no hubiera habido superávit financiero el año pasado. Como se ve, el Gobierno sigue ocultando la cara humana del equilibrio en las cuentas públicas.