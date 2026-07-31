El humo se eleva hacia el cielo desde la dirección de un almacén de Wildberries en Volgogrado, región de Volgogrado, Rusia

Un ​ataque con drones provocó un incendio en una instalación energética y ‌varios almacenes de ‌la región rusa de Volgogrado el viernes y dejó cinco heridos, dijo el gobernador regional, Andréi Bocharov, aunque no dio más detalles sobre las instalaciones.

La región alberga una refinería de petróleo propiedad ​de Lukoil. Cinco ⁠personas solicitaron atención médica tras los ‌ataques, añadió Bocharov en Telegram.

El ⁠importante minorista en línea ⁠Wildberries dijo en un comunicado publicado en Telegram que uno de sus centros logísticos ⁠en la ciudad de Volgogrado se ​incendió tras el ataque, ‌pero que no hubo ‌heridos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la vecina región meridional de ⁠Rostov, una mujer resultó herida tras un ataque con drones en la localidad de Gukovo, dijo el gobernador regional, ​Yuri ‌Sliusar, a través de la aplicación de mensajería.

Ucrania ha intensificado recientemente los ataques contra las instalaciones de Wildberries, al tiempo que mantiene los ⁠ataques contra instalaciones energéticas que han desencadenado una crisis de suministro en la mayor parte de Rusia.

Wildberries, que el jueves sufrió daños en algunos de sus otros almacenes, dijo anteriormente que había pagado un segundo ‌tramo de ayuda económica a casi 100.000 vendedores cuyos productos resultaron dañados.

Ucrania, cuyas propias ciudades sufren constantes ataques rusos, afirma que sus ataques en el interior del ‌país vecino son "sanciones de largo alcance" destinadas a mermar la capacidad bélica de Moscú ‌y obligarla ⁠a poner fin al conflicto, que ya dura cuatro años y ​medio.

Con información de Reuters