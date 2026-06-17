Superávit fiscal en mayo: Milei lo consiguió con un nuevo ajuste brutal

El Gobierno Nacional volvió a mostrar en mayo un superávit primario, única variable que toma en cuenta el mileismo dentro de su programa económico, sustentado en un fuerte ajuste de partidas. Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de 1,92 billones de pesos y un superávit financiero de 478.613 millones, consolidando cinco meses consecutivos de resultados positivos en las cuentas públicas. El resultado se sostuvo sobre recortes reales (descontada la inflación) en salarios, subsidios y transferencias.

De acuerdo con los datos oficiales, el resultado financiero fue consecuencia de un saldo primario favorable de 1,92 billones de pesos y del pago de intereses de deuda por 1,45 billones. De esta manera, durante los primeros cinco meses del año el Gobierno acumuló un superávit primario equivalente al 0,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit financiero del 0,2 por ciento.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el resultado permite seguir "reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno", concepto que se transformó en uno de los pilares discursivos de la administración de Javier Milei.

Sin embargo, una lectura más detallada de los números oficiales permite observar que el superávit continúa apoyándose en una dinámica de gasto que permanece por debajo de la inflación en varios rubros sensibles del presupuesto nacional. Con una inflación interanual de 33,2 por ciento a mayo, numerosos componentes del gasto registraron incrementos nominales inferiores a ese nivel, lo que implica una reducción en términos reales.

Los datos muestran que mientras los ingresos totales crecieron 27,8 por ciento interanual, el gasto primario avanzó 30,3 por ciento. En ambos casos la evolución se ubicó por debajo de la inflación acumulada, aunque el recorte fue más intenso en algunos rubros específicos.

Los ingresos debajo de la inflación

Los recursos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los 14,53 billones de pesos durante mayo, con una expansión nominal del 27,8 por ciento respecto del mismo mes del año anterior. Descontando la inflación interanual de 33,2 por ciento, los ingresos registraron una caída real cercana al 4 por ciento.

La recaudación tributaria mostró una dinámica similar. Aunque los ingresos impositivos crecieron 30 por ciento nominal interanual, también quedaron por debajo del aumento general de precios. Dentro de ese universo sobresalió el desempeño del Impuesto a las Ganancias, cuyos recursos aumentaron 72,5 por ciento interanual impulsados por cambios normativos y una mejora de la recaudación asociada a empresas y contribuyentes alcanzados por el tributo.

En contraste, los derechos de exportación continuaron reflejando las dificultades derivadas de la reducción temporal de retenciones y de una menor liquidación relativa en algunos complejos exportadores. Según informó Economía, mostraron una caída de 17,4 por ciento interanual.

Los mayores ajustes del gasto

Aunque el gasto primario total aumentó 30,3 por ciento nominal, la propia cartera económica reconoció que, descontando la inflación, registró una reducción real de 2,2 por ciento. Dentro de la composición interna del gasto, el caso más evidente corresponde a los subsidios económicos. Durante mayo ascendieron a 784.178 millones de pesos, con un incremento nominal de apenas 6,8 por ciento interanual. Si se compara esa evolución con una inflación de 33,2 por ciento, surge una caída real superior al 19 por ciento. Se trata de uno de los recortes más profundos dentro del presupuesto nacional.

La reducción responde principalmente a la estrategia oficial de trasladar a usuarios una mayor proporción del costo de los servicios públicos a través de aumentos tarifarios en energía y transporte. De acuerdo con el informe oficial, de los subsidios devengados durante mayo, 523.417 millones correspondieron al sector energético y 258.687 millones al transporte.

El segundo gran ajuste se observa en las transferencias corrientes. Estas partidas alcanzaron 4,49 billones de pesos y crecieron apenas 2,4 por ciento nominal respecto de mayo de 2025. La diferencia frente a la inflación implica una caída real cercana al 23 por ciento, constituyendo el mayor ajuste entre los principales rubros del gasto.

Las transferencias corrientes incluyen asistencia a provincias, programas sociales, universidades, empresas públicas y otros organismos. Aunque el Gobierno destacó que las transferencias al sector público aumentaron 47,4 por ciento impulsadas por una suba de 89,1 por ciento en las partidas destinadas a universidades, el agregado general continuó mostrando una fuerte contracción real.

Los salarios estatales alcanzaron 1,62 billones de pesos y registraron una variación nominal de 26,9 por ciento interanual. Eso implica una caída real de aproximadamente 4,7 por ciento frente a la inflación de mayo. La evolución confirma que los trabajadores de la administración pública nacional continúan siendo uno de los sectores utilizados para sostener el ajuste fiscal, aun cuando durante los últimos meses algunos acuerdos salariales comenzaron a mostrar recomposiciones parciales.

A diferencia de otros componentes del gasto, las prestaciones sociales exhibieron una evolución más cercana a la inflación. Las erogaciones destinadas a jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzaron 8,38 billones de pesos y crecieron exactamente 33,2 por ciento interanual. En términos agregados, eso significa que prácticamente empataron con la inflación.

El Ministerio de Economía destacó que algunos programas mostraron mejoras reales. Las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) registraron un crecimiento real de 8,6 por ciento, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas avanzaron 1,2 por ciento por encima de la inflación. La mejora responde principalmente al nuevo esquema de movilidad que actualiza haberes mensualmente en función de la evolución de los precios.