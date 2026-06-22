Cómo es Sanagasta, la villa riojana que busca convertirse en el mejor pueblo turístico del mundo

Ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, Sanagasta es una pequeña villa serrana rodeada de montañas, ríos y una importante riqueza histórica y paleontológica. En 2026 fue seleccionada entre las ocho localidades que representarán a la Argentina en los premios Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que reconoce a los mejores pueblos rurales del mundo por su desarrollo sostenible y la preservación de su identidad cultural.

La localidad fue elegida entre 52 postulaciones provenientes de 19 provincias y buscará posicionarse en el escenario internacional como uno de los destinos rurales más destacados del planeta.

Cómo es Villa Sanagasta: naturaleza, historia y turismo durante todo el año

Conocida como la "villa veraniega" de La Rioja, Sanagasta se encuentra en un valle atravesado por el río Huaco y se caracteriza por su clima agradable y sus paisajes serranos. El destino ofrece actividades vinculadas al turismo de naturaleza, el senderismo, el descanso y la gastronomía regional.

Uno de sus principales atractivos es el Parque Geológico de Sanagasta, reconocido por el hallazgo de nidos y huevos fosilizados de dinosaurios de más de 70 millones de años de antigüedad. Este patrimonio paleontológico se convirtió en un importante recurso científico, educativo y turístico de la provincia.

La localidad también conserva tradiciones ligadas a la cultura riojana, la producción artesanal y las festividades religiosas, elementos que fortalecen su identidad y enriquecen la experiencia de quienes la visitan.

Sanagasta, la villa riojana que busca convertirse en el mejor pueblo del mundo

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo que distingue a pueblos rurales que se destacan por la conservación de su patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades locales en la actividad turística.

La candidatura de Sanagasta fue valorada por su capacidad para combinar naturaleza, historia y tradiciones con estrategias de desarrollo que buscan preservar el entorno y generar oportunidades económicas para sus habitantes.

La selección representa un nuevo impulso para el turismo riojano. Además, posiciona a Sanagasta entre los principales destinos rurales de la Argentina y le brinda la posibilidad de obtener uno de los reconocimientos internacionales más importantes del sector.