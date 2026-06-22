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Cómo es Sanagasta, la villa riojana que busca convertirse en el mejor pueblo turístico del mundo

Uno de sus principales atractivos es el Parque Geológico de Sanagasta, reconocido por el hallazgo de nidos y huevos fosilizados de dinosaurios de más de 70 millones de años de antigüedad

22 de junio, 2026 | 20.57

Ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, Sanagasta es una pequeña villa serrana rodeada de montañas, ríos y una importante riqueza histórica y paleontológica. En 2026 fue seleccionada entre las ocho localidades que representarán a la Argentina en los premios Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que reconoce a los mejores pueblos rurales del mundo por su desarrollo sostenible y la preservación de su identidad cultural.

La localidad fue elegida entre 52 postulaciones provenientes de 19 provincias y buscará posicionarse en el escenario internacional como uno de los destinos rurales más destacados del planeta.

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Cómo es Villa Sanagasta: naturaleza, historia y turismo durante todo el año

Conocida como la "villa veraniega" de La Rioja, Sanagasta se encuentra en un valle atravesado por el río Huaco y se caracteriza por su clima agradable y sus paisajes serranos. El destino ofrece actividades vinculadas al turismo de naturaleza, el senderismo, el descanso y la gastronomía regional.

Uno de sus principales atractivos es el Parque Geológico de Sanagasta, reconocido por el hallazgo de nidos y huevos fosilizados de dinosaurios de más de 70 millones de años de antigüedad. Este patrimonio paleontológico se convirtió en un importante recurso científico, educativo y turístico de la provincia.

La localidad también conserva tradiciones ligadas a la cultura riojana, la producción artesanal y las festividades religiosas, elementos que fortalecen su identidad y enriquecen la experiencia de quienes la visitan.

Sanagasta, la villa riojana que busca convertirse en el mejor pueblo del mundo

El programa Best Tourism Villages de ONU Turismo que distingue a pueblos rurales que se destacan por la conservación de su patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible y la participación de las comunidades locales en la actividad turística.

La candidatura de Sanagasta fue valorada por su capacidad para combinar naturaleza, historia y tradiciones con estrategias de desarrollo que buscan preservar el entorno y generar oportunidades económicas para sus habitantes.

La selección representa un nuevo impulso para el turismo riojano. Además, posiciona a Sanagasta entre los principales destinos rurales de la Argentina y le brinda la posibilidad de obtener uno de los reconocimientos internacionales más importantes del sector.

 

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