Ucrania decidirá quién representa a Europa en las conversaciones con Rusia, dice Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

Ucrania decidirá quién ​representará a Europa en cualquier negociación con Rusia, dijo el presidente Volodímir Zelenski en una entrevista concedida a medios ucranianos y publicada ‌a última hora del domingo.

Ucrania ha ‌estado intentando reactivar la iniciativa diplomática para poner fin a la guerra que Rusia lleva librando desde hace más de cuatro años mediante la participación de los europeos, después de que las negociaciones respaldadas por Estados Unidos se estancaran ante la guerra con Irán y Ucrania rechazara las exigencias rusas de ceder su territorio.

Zelenski señaló que la situación de Ucrania se debatió "con mayor profundidad ​que nunca" en una ⁠reunión del Consejo Europeo celebrada la semana pasada.

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"Debatimos el papel de Europa ‌en el diálogo con los rusos y cuál debería ser ⁠ese papel", dijo, al transmitir sus comentarios ⁠a los medios ucranianos a través de la red social X.

"Europa estudiará el formato y propondrá varias opciones, pero Ucrania decidirá quién representa a Europa en ⁠las negociaciones. Eso es justo".

Los líderes europeos han comenzado recientemente a ​debatir la posibilidad de entablar conversaciones directas con Moscú, ‌pero están divididos sobre cómo gestionar las ‌relaciones con Rusia.

LICENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE SISTEMAS ANTIMISILES

Zelenski había instado ⁠a sus aliados a aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en la cumbre del Grupo de los Siete celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Bains, donde se reunió con el presidente de EEUU, ​Donald Trump.

Zelenski reiteró ‌su petición al líder estadounidense de que apruebe las licencias para que Ucrania fabrique localmente los sistemas de misiles interceptores Patriot, diseñados en Estados Unidos. La guerra en Irán puso de manifiesto una escasez mundial de este tipo de armas en un momento en ⁠que Rusia está aumentando su producción de misiles balísticos.

"Esta vez se ha hecho bastante público que el equipo estadounidense ha respondido positivamente a la cuestión de las licencias por primera vez", dijo Zelenski.

Los misiles interceptores estadounidenses son la única arma eficaz del arsenal de Ucrania para derribar misiles balísticos rusos.

El líder ucraniano señaló que Trump tenía previsto pedir a las empresas de defensa estadounidenses que establecieran una ‌producción bajo licencia de misiles de defensa aérea en Europa y Ucrania.

Reuters no pudo contactar de inmediato con la Casa Blanca ni con Raytheon y Lockheed Martin , fabricantes de los sistemas de misiles interceptores Patriot, para recabar sus comentarios.

Fabian Hoffmann, investigador sénior del Colegio Universitario de Defensa de Noruega, señaló que la aprobación supondría un ‌cambio significativo en la política, ya que, hasta la fecha, EEUU no ha concedido a Rheinmetall permiso para establecer una planta bajo licencia que produzca los interceptores PAC-3 ‌de última generación ⁠en Alemania.

No obstante, Hoffmann señaló que el principal cuello de botella en la producción no era el montaje final de ​los sistemas, sino la fabricación de determinados componentes, como el dispositivo de guiado por radar integrado en el misil, fabricado por Boeing.

Con información de Reuters