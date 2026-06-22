En la imagen se muestra el gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas abrieron sin grandes variaciones este lunes, mientras los inversores analizaban la ronda ‌de negociaciones más ‌reciente entre Estados Unidos e Irán en busca de indicios de avances hacia la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una arteria fundamental para el comercio mundial de petróleo.

Los precios del crudo Brent bajaban un 1,6% ​y cotizaban por ⁠debajo de los 80 dólares por barril ‌después de que los mediadores, Qatar ⁠y Pakistán, anunciaran que Washington y ⁠Teherán habían acordado una hoja de ruta para un acuerdo definitivo y medidas para garantizar la ⁠navegación por el estrecho de Ormuz. Teherán ​había declarado el domingo el ‌cierre de la vía navegable, ‌lo que ponía en duda la sostenibilidad ⁠del alto el fuego.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,05% hasta los 635,92 puntos a las 0711 GMT.

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Las acciones tecnológicas lideraban las ​subidas sectoriales, ‌con un alza del 1,2%, mientras que el fabricante de chips Infineon y el fabricante de equipos para semiconductores Aixtron subían un 4,5% y un 2,3%, respectivamente, siguiendo ⁠la estela de las subidas de los mercados bursátiles asiáticos.

En cuanto a las fusiones y adquisiciones, las acciones de la aerolínea de bajo coste easyJet avanzaban un 2,3% después de que la firma de inversión estadounidense Castlelake hiciera pública una oferta de 4.740 ‌millones de libras (6.260 millones de dólares).

Las acciones de Danone caían un 0,4% después de que el gigante alimentario francés anunciara que adquirirá la empresa australiana MADE Group por un importe no revelado.

Entre otras empresas ‌que registraban variaciones, el grupo británico de defensa e ingeniería Babcock perdía un 3,3% tras un fuerte descenso de ‌su beneficio ⁠anual debido a un gasto de 140 millones de libras esterlinas relacionado ​con una fragata.

(1 dólar = 0,7571 libras)

Con información de Reuters