China endurece las normas de salida del país ante riesgos de seguridad en el ámbito tecnológico

Una bandera nacional china ondea en el Bund de Shanghái, China

​China prohibirá a los ciudadanos salir del país si se les considera una ‌amenaza potencial para ‌la seguridad tecnológica nacional, según la nueva normativa sobre entrada y salida publicada este viernes.

A continuación se ofrecen más detalles:

• Según un documento publicado por el Consejo de Estado, se podrá prohibir a los ciudadanos chinos ​salir del ⁠país si infringen los controles de exportación ‌o las normas de importación y ⁠exportación de tecnología de ⁠tal forma que puedan poner en peligro la seguridad industrial o tecnológica.

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• Los ciudadanos que hayan ⁠cometido actos ilegales o delictivos en ​el extranjero que hayan perjudicado ‌la seguridad o los ‌intereses nacionales podrán enfrentarse a una prohibición ⁠de salida de entre seis meses y tres años tras su regreso a China.

• A los extranjeros se les podrá prohibir ​la ‌entrada en China durante un período de entre uno y cinco años si presentan o realizan declaraciones falsas al solicitar un visado chino en el extranjero ⁠o en la frontera.

• Las normas entrarán en vigor a partir del 15 de septiembre.

• En marzo, Pekín prohibió a dos cofundadores de Manus salir de China mientras las autoridades llevaban a cabo una revisión normativa para determinar ‌si la adquisición por parte de Meta de la empresa emergente de IA, por valor de 2.000 millones de dólares, infringía las normas de inversión, según informó el Financial Times.

• Pekín ‌ordenó a Meta que deshiciera la compra a finales de abril, lo que puso de manifiesto ‌su compromiso ⁠de impedir que las empresas estadounidenses adquieran talento chino en el ​ámbito de la IA y propiedad intelectual.

Con información de Reuters