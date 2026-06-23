DT de Uzbekistán Cannavaro se esfuerza por crear más recuerdos felices del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Uzbekistán

Uzbekistán debe mostrar más garra contra Portugal en su segundo partido del Mundial que la ‌que sacó a relucir ‌en su derrota 3-1 contra Colombia en el debut, afirmó el lunes el seleccionador Fabio Cannavaro.

Uzbekistán debuta en el Mundial, y el italiano Cannavaro, que ganó el torneo de 2006 como jugador, espera que su equipo haya aprendido de la derrota ante los sudamericanos.

"Como siempre ​he dicho, no ⁠tenemos nada que perder", dijo a periodistas antes ‌del partido del Grupo K del martes. "A ⁠Portugal siempre le gusta controlar el ⁠partido. Empezarán con muy buen pie, quieren jugar rápido. Estaremos preparados para eso".

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"Tenemos nuestra estrategia. Sé que nos vamos ⁠a enfrentar a un equipo muy bueno. Intentaremos ​dar lo mejor y mantenernos en ‌partido hasta el final. Le he ‌pedido a mi equipo que juegue con más ⁠espíritu de lucha que contra Colombia, pero no podemos limitarnos a correr sin sentido por todo el campo".

Cannavaro también advirtió a su equipo que no cayera en ​la trampa ‌de enfocarse demasiado en Cristiano Ronaldo, quien tuvo una actuación por debajo de su nivel en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo.

"No podemos centrarnos solo en ⁠Cristiano. Es uno de los mejores jugadores de la historia, pero Portugal cuenta con más buenos jugadores y talento en el banquillo", añadió. "Dicho esto, Cristiano puede marcar en cualquier situación. Tenemos que tener mucho cuidado".

Cannavaro afirmó que, aunque su papel en 2026 es totalmente diferente al que desempeñó cuando ‌capitaneó a Italia al título en 2006, sigue sintiendo la misma emoción al estar en el torneo.

"Como jugador piensas más a nivel individual, pero como entrenador no puedes hacerlo. No intento mostrarles videos de cómo fue ganar el ‌Mundial porque fue hace 20 años. Pero sí intento mostrarles cómo es jugar en equipo".

"Tienes a (Lionel) Messi y a (Diego) Maradona, ‌que pueden ⁠ganar partidos por sí solos, pero para nosotros lo importante es siempre jugar como equipo. Cuando ​estás en un Mundial, eso se te queda grabado para siempre. Y tengo suerte porque guardo muy buenos recuerdos".

Con información de Reuters