FOTO DE ARCHIVO: Foto referencial de soldados israelíes montando guardia durante una excursión semanal de colonos israelíes en Hebrón, en el territorio bajo ocupación israelí de Cisjordania

Soldados israelíes mataron a tiros el lunes a dos adolescentes palestinos en el territorio bajo ocupación ‌israelí de Cisjordania, informaron ‌fuentes oficiales palestinas, mientras que el ejército israelí dijo que ambos habían atacado un asentamiento judío cercano con bombas incendiarias y neumáticos en llamas.

No hubo más comentarios inmediatos por parte de las autoridades palestinas sobre el incidente mortal ocurrido en la zona de Beit Ummar. La ​agencia oficial de ⁠noticias palestina WAFA indicó que los adolescentes tenían ‌15 y 19 años, y un familiar confirmó ⁠sus edades a Reuters.

Reuters no ⁠pudo verificar de forma independiente la versión del ejército israelí. Este dijo que sus soldados habían disparado contra tres personas ⁠que lanzaban bombas incendiarias y neumáticos en llamas ​cerca del asentamiento de Karmei Tzur.

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Una ‌de las tres personas resultó ‌herida y dos murieron, según el ejército. WAFA informó ⁠de que la tercera persona fue hospitalizada y se encuentra en estado estable. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina indicó que tiene 15 años.

Los soldados ​israelíes ‌llevan a cabo frecuentes redadas en Cisjordania y, en los últimos meses, han endurecido las restricciones de movimiento en las aldeas palestinas situadas cerca de los asentamientos.

Los organismos de la ONU y ⁠la mayoría de los países consideran que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional y constituyen un obstáculo fundamental para la creación de un Estado palestino. Israel rechaza esta postura, al considerar que se trata de un territorio en disputa y no ocupado, y afirma que la presencia ‌judía en la zona se remonta a miles de años.

Los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus pueblos también se han disparado. En incidentes en los que han estado implicados colonos y el ejército, al menos 57 ‌palestinos han perdido la vida desde principios de año, según datos de la ONU.

Los palestinos también han llevado a cabo ataques ‌contra soldados ⁠y colonos israelíes en Cisjordania, al menos uno de ellos mortal en 2026, según el ​servicio de seguridad interna israelí Shin Bet.

Con información de Reuters