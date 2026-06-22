El jugador egipcio Zico aprovecha su oportunidad en el Mundial tras posponer sus vacaciones

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda vs Egipto

Mostafa "Zico" Mohamed se estaba preparando para unas vacaciones de verano en la costa norte de ‌Egipto cuando una convocatoria ‌inesperada para la selección nacional le cambió los planes.

"Estaba muy lejos de la selección y, sinceramente, no me lo esperaba", dijo a los periodistas el delantero del Pyramids FC tras marcar un gol y dar una asistencia en la victoria de Egipto por 3-1 sobre ​Nueva Zelanda el ⁠domingo en el Mundial.

"El seleccionador Hossam Hassan me sacó ‌de la costa norte. Estaba a punto ⁠de irme de vacaciones y, ⁠de repente, me encontré en el Mundial".

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Zico, que antes del torneo era un actor secundario en la selección, se ⁠está convirtiendo rápidamente en uno de los jugadores ​más destacados de Egipto.

Su apodo se debe ‌al mítico jugador brasileño Zico ‌y forma parte de una larga tradición en ⁠el fútbol egipcio en la que los jugadores adoptan los nombres de estrellas internacionales.

Este versátil delantero, que puede jugar tanto por las bandas como por el centro, ​ha correspondido ‌a la confianza del entrenador con una serie de actuaciones decisivas.

Marcó en los amistosos previos al mundial contra Rusia y Brasil antes de estrenarse como goleador en el Mundial contra Nueva ⁠Zelanda, en Vancouver, donde también asistió a Mohamed Salah con un ingenioso pase de tacón dentro del área.

La victoria de Egipto sobre Nueva Zelanda fue la primera del país en un Mundial y les situó en una posición dominante en el Grupo G de cara a su último partido ‌contra Irán, en su lucha por alcanzar por primera vez la fase eliminatoria.

"Desde el primer minuto hasta ahora, Hossam Hassan nos ha dado confianza", dijo Zico. "Gracias a Dios, no le he defraudado ni un solo segundo".

A pesar del ‌buen comienzo de Egipto, los jugadores no se dejaban llevar por el entusiasmo, añadió.

"Aún no hemos conseguido nada. Esperemos poder ‌llegar aún más ⁠lejos", dijo.

"Somos el equipo más fuerte de África. ¿Por qué no íbamos a llegar lo más ​lejos posible en este torneo?".

Con información de Reuters