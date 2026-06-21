Las conversaciones de paz de alto nivel entre EEUU e Irán comenzarán en Suiza con Ormuz en la mira

El vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, se reúne con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cerca de Stansstad, Suiza

Por Humeyra Pamuk, Jana Choukeir, Ahmed Tolba y ​Steve Holland

BÜRGENSTOCK, Suiza, 21 jun (Reuters) - Las conversaciones de paz, lideradas por el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, y el jefe de negociación iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tenían previsto comenzar el domingo por la mañana en un complejo turístico situado en la cima ‌de una montaña suiza, en un momento en que ambos ‌países buscan un fin duradero a su guerra, aunque discrepan sobre la afirmación de Irán de que había cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán habían acordado un alto el fuego de 60 días para las negociaciones, pero el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán ordenó el sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, aunque el ejército estadounidense dijo que los buques mercantes seguían operando.

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Estos acontecimientos podrían complicar las conversaciones en las que ambas partes quieren avanzar hacia un acuerdo provisional mediado por Pakistán y firmado el miércoles por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro meses.

Vance llegó al ​pintoresco complejo turístico de Bürgenstock —al que se accede ⁠por una estrecha carretera que serpentea entre frondosas colinas y varios controles de seguridad custodiados por guardias armados— tras aterrizar en la base ‌aérea de Emmen a primera hora del domingo, acompañado por su esposa, Usha Vance.

VANCE ESPERA AVANCES EN LA CUESTIÓN ⁠NUCLEAR Y EN LÍBANO

Las conversaciones, en las que participarán los mediadores, estaban previstas para "a ⁠lo largo de la mañana", dijo el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza en un comunicado.

"Espero que podamos avanzar en la cuestión nuclear y en el tema del alto el fuego en Líbano", con "un par de días de conversaciones" por delante, dijo Vance a los periodistas en la ⁠Base Conjunta Andrews, en Maryland, antes de partir.

La Guardia Revolucionaria de Irán, que acusa a Israel de "crímenes" en Líbano que violan ​los compromisos de Estados Unidos con el alto el fuego, advirtió de que los buques correrían peligro ‌si se acercaran al estrecho, por el que circulaba una quinta parte ‌del suministro mundial de petróleo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques el 28 de febrero.

A pesar de la ⁠tregua en Líbano, las fuerzas israelíes y el grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán, se enfrentaron el sábado.

El Comando Central de EEUU indicó que el sábado transitaron por el estrecho 55 buques mercantes, que transportaban más de 17 millones de barriles de petróleo con destino a los mercados mundiales, y se comprometió a que las fuerzas estadounidenses garantizarían la continuidad del tráfico comercial.

Trump dijo que no se cobraría peaje por el paso por el ​estrecho ni durante el ‌alto el fuego de 60 días ni después, a menos que Estados Unidos lo impusiera en caso de que fracasaran las negociaciones de paz.

En una publicación en las redes sociales, mencionó la posibilidad de que EEUU cobrara un peaje "por los servicios prestados como ángel guardián a los países de Oriente Medio" si no se alcanzaba un acuerdo de paz.

Mohamad Mojber, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, acusó a EEUU de no haber aplicado el primero de los 14 puntos del acuerdo ⁠con Irán, que incluye un alto el fuego "en todos los frentes", incluido Líbano.

Añadió que, mientras el acuerdo se quedara sólo en el papel, el flujo de energía de Oriente Medio seguiría paralizado.

Por otra parte, el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, dijo que, si las partes interesadas occidentales se adhieren al espíritu del pacto, hay cientos de oportunidades de inversión y modelos de contrato listos para ser aprovechados, según el medio de comunicación del ministerio, Shana.

ISRAEL SE COMPROMETE A DEFENDER A SUS FUERZAS EN LÍBANO

La delegación iraní en el complejo turístico —propiedad de Qatar, que ha mediado en los esfuerzos de paz— incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, así como a altos cargos de seguridad, del banco central y del sector petrolero, según medios iraníes.

Además de Vance, el equipo negociador ‌estadounidense incluye a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que Irán presionaría para que se cumplieran los compromisos, citando los incumplimientos anteriores de la otra parte a la hora de respetar los acuerdos.

Pakistán informó de que su primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Syed Asim Munir, habían llegado para sumarse a las conversaciones en el complejo turístico, sobre el que sobrevolaban helicópteros.

En una entrevista con Fox News antes de salir de Estados Unidos, Vance dijo que confiaba en que el alto ‌el fuego se mantendría y que no había visto indicios de que el estrecho de Ormuz estuviera cerrado.

El cese de los combates en Líbano era una de las condiciones para iniciar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán y otras cuestiones. Sin embargo, responsables de la defensa civil ‌libanesa afirmaron que los ataques israelíes ⁠habían causado la muerte de 20 personas el sábado, pocas horas después de que entrara en vigor la tregua.

Israel dijo que estaba respondiendo a los ataques de Hezbolá, mientras que el grupo declaró que no permitiría a Israel "libertad de movimiento" ​en Líbano.

Israel afirma que no forma parte del acuerdo entre Irán y EEUU y que mantendrá sus fuerzas en el territorio libanés que ocupa. En un comunicado, sus fuerzas armadas señalaron que Israel estaba comprometido con el alto el fuego, pero que actuaría contra cualquier amenaza.

Con información de Reuters