Crudo sube por la cautela de los inversionistas ante conversaciones entre Irán y Omán

Los precios del petróleo subían el jueves ya que los inversionistas se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones Irán-Omán y la incertidumbre de si restablecerán el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el mar Rojo y el golfo de Adén reavivaban las tensiones.
* Los futuros del crudo Brent subían 83 céntimos, o un 1,04%, hasta situarse en 80,28 dólares el barril a las 1158 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate estadounidense subían 61 céntimos, o un 0,81%, hasta los 75,83 dólares.
* "Los operadores aún recuerdan el efímero memorándum de entendimiento firmado en junio, por lo que existe una ansiedad comprensible ante la posibilidad de que cualquier nuevo acuerdo resulte igualmente frágil", afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.
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* Irán y Omán han llegado a un acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una ruta marítima a través del estrecho de Ormuz, y se está ultimando un comunicado conjunto, siempre que determinadas terceras partes no interfieran, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.
* Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para ayudar a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entren en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, informaron el miércoles a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que supondría una de las mayores concesiones hasta la fecha a Irán.
* Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, el estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.
* "Hasta que no veamos aumentos sostenidos y verificables en los volúmenes, el mercado seguirá descontando en los precios un cierto grado de riesgo de suministro", añadió Waterer.
* Las exportaciones de crudo y condensado de los países del Golfo se mantuvieron en gran medida estables en julio y se situaron en torno a un 40 % por debajo de los niveles previos a la guerra, según mostraron los datos de transporte marítimo.
* Irán ha advertido a los Estados del Golfo de que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra infraestructuras energéticas críticas en toda la región, según cinco fuentes, ya que Teherán busca encarecer el costo de la acción militar amenazando a los aliados regionales más cercanos de Washington.
Con información de Reuters