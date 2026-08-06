Crudo sube por la cautela de los inversionistas ante conversaciones entre Irán y Omán

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración en la que se muestran barriles de petróleo impresos en 3D y un gráfico bursátil al alza.

​Los precios del petróleo subían el jueves ya que los inversionistas se mantenían cautelosos ante el resultado de las conversaciones ‌Irán-Omán y la incertidumbre de ‌si restablecerán el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, mientras que las noticias sobre ataques a petroleros sauditas en el mar Rojo y el golfo de Adén reavivaban las tensiones.

* Los futuros del crudo Brent subían 83 céntimos, o un 1,04%, hasta situarse en 80,28 dólares el barril a las 1158 GMT. ​Los futuros del West ⁠Texas Intermediate estadounidense subían 61 céntimos, o un 0,81%, hasta los ‌75,83 dólares.

* "Los operadores aún recuerdan el efímero memorándum ⁠de entendimiento firmado en junio, por lo ⁠que existe una ansiedad comprensible ante la posibilidad de que cualquier nuevo acuerdo resulte igualmente frágil", afirmó Tim Waterer, analista jefe de mercados ⁠de KCM Trade.

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* Irán y Omán han llegado a un ​acuerdo sobre las coordenadas geográficas de una ruta ‌marítima a través del estrecho de ‌Ormuz, y se está ultimando un comunicado conjunto, siempre que ⁠determinadas terceras partes no interfieran, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

* Un acuerdo propuesto entre Irán y Omán para ayudar a poner fin al conflicto entre ​Estados Unidos ‌e Irán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entren en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, informaron el miércoles a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales, lo que supondría ⁠una de las mayores concesiones hasta la fecha a Irán.

* Antes de que estallara el conflicto a finales de febrero, el estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.

* "Hasta que no veamos aumentos sostenidos y verificables en los volúmenes, el mercado seguirá descontando en los precios un cierto grado de ‌riesgo de suministro", añadió Waterer.

* Las exportaciones de crudo y condensado de los países del Golfo se mantuvieron en gran medida estables en julio y se situaron en torno a un 40 % por debajo de los niveles previos a la guerra, según mostraron los datos de ‌transporte marítimo.

* Irán ha advertido a los Estados del Golfo de que cualquier nuevo ataque estadounidense contra su territorio desencadenaría represalias contra infraestructuras energéticas críticas ‌en toda la ⁠región, según cinco fuentes, ya que Teherán busca encarecer el costo de la acción militar amenazando a los ​aliados regionales más cercanos de Washington.

Con información de Reuters