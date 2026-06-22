Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio

En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones

La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.