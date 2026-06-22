Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 15 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
El mercado informal muestra este lunes un leve repliegue diario y el dólar blue se negocia a $1460 para la compra y $1480 para la venta, con una variación del -0,34%.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) registra este lunes 22 de junio una suba del 0,78% y cotiza a $1517,3167 para la compra y a $1520,5501 para la venta.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
El dólar MEP, que se negocia en el mercado de bonos, cotiza esta mañana a $1476.02 para la compra y $1477.4 para la venta, con una variación positiva del 0,92% respecto de la rueda anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este lunes 22 de junio a $1430 para la compra y $1480 para la venta, con una variación del 0,68% respecto al cierre previo.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
En el mercado informal, el dólar blue se negocia este lunes 22 de junio a $1460 para la compra y $1480 para la venta, registrando una variación del -0,34% respecto de la última cotización. Las operaciones en las cuevas de la city muestran un leve retroceso en un comienzo de semana con movimientos acotados.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio
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12:15 | 19/06/2026
Subió el dólar oficial e igualó al blue y los financieros cerraron con escaso movimiento
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña. Todo lo que pasa con el dólar oficial, el dólar blue y los financieros. El mercado cambiario en vivo.
17:14 | 18/06/2026
Cuál es el valor máximo del dólar para el lunes 22 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y fijó por debajo de los $2.000 el techo del dólar oficial mayorista para el lunes 22 de junio.
Valor máximo del dólar según el BCRA
12:55 | 18/06/2026
El Gobierno flexibilizó la operación con el dólar Bolsa
La medida, impulsada a partir de una solicitud del Banco Central, permite que estos intermediarios puedan efectuar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera utilizando sus propias carteras.
11:31 | 18/06/2026
Qué va a pasar con el dólar en junio 2026, según consultoras y bancos privados
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró una corrección a la baja en las proyecciones para el tipo de cambio. Los analistas esperan que el dólar oficial siga subiendo, pero a un ritmo menor que la inflación.
Qué va a pasar con el dólar según el REM
07:17 | 18/06/2026
En una jornada inestable, subieron el dólar oficial y el blue en la City
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones.
15:20 | 17/06/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron con nuevas subas
Cuánto cotizaron el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
14:08 | 17/06/2026
Este es el valor máximo que puede alcanzar el dólar
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y ya definió el techo que tendrá el dólar oficial mayorista para el 19 de junio.
Cuál es el valor máximo del dólar
13:12 | 17/06/2026
Amplían el acceso a los créditos en dólares y habrá nuevos beneficiarios
Una nueva disposición del Banco Central flexibiliza las condiciones para acceder a financiamiento en moneda extranjera.
12:49 | 17/06/2026
Leve suba del dólar blue este miércoles, 17 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
00:09 | 17/06/2026
Los empresarios defienden lo que los perjudica
La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados.
Desde hace unos meses, al mundo empresarial dejó de gustarle el estilo libertario, y desearía que el próximo presidente sea otro u otra con la misma orientación política y de alineamiento geopolítico externo con Estados Unidos.
15:08 | 16/06/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.450
Cuánto cotizan el dólar blue, el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL. Cuánto cuesta la moneda estadounidense hoy.
A cuánto cotiza el dólar tras el feriado
12:54 | 16/06/2026
En menos de un año y medio de flexibilización del cepo se fugaron casi u$s60.000 millones
La cifra ya alcanza al 60% de toda la salida récord de divisas que se verificó durante el macrismo, también bajo un esquema de dólar atrasado y tasas de interés que permitían una rentabilidad alta en moneda dura, incentivando el ingreso de capitales especulativos y la compra de divisas por parte de ahorristas.