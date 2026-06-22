Bazeley, frustrado por el bajón de Nueva Zelanda en la segunda parte ante Egipto

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda-Egipto

El seleccionador de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, lamentó la mala actuación de su equipo en la segunda parte tras caer ‌por 3-1 ante Egipto en ‌su partido del Grupo G del Mundial disputado el domingo en el BC Place, lo que les obliga a vencer a Bélgica para tener opciones de pasar a la fase eliminatoria.

El equipo de Bazeley había visto cómo Irán le remontaba dos veces en su empate a 2-2 en el debut, y se adelantó 1-0 en Vancouver antes ​de que Mohamed Salah ⁠se luciera en la segunda parte, marcando un gol y dando ‌una asistencia, lo que permitió a Egipto conseguir su ⁠primera victoria en el Mundial.

Egipto, que ⁠empató 1-1 con Bélgica en su primer partido, lidera el grupo con cuatro puntos, mientras que Nueva Zelanda ocupa el último puesto con uno. ⁠Bélgica e Irán suman dos puntos tras su empate a ​0-0.

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"Es frustrante", dijo Bazeley. "Jugamos muy bien en la ‌primera parte. Marcamos un golazo, creamos ‌muchas ocasiones, sentíamos que dominábamos la posesión gran parte del tiempo ⁠en la primera parte y nos sentíamos cómodos. No nos estaban haciendo mucho daño".

"Hablamos en el descanso, analizamos algunas cosas que podíamos hacer un poco mejor, salimos a la segunda parte y simplemente no ​fuimos capaces ‌de recuperar el ritmo y la calidad que mostramos en la primera parte".

Después de que el defensa Finn Surman adelantara a los kiwis en el minuto 15, Egipto salió con fuerza tras el descanso y era cuestión de tiempo que ⁠lograra el empate, que llegó con un gol de Mostafa Zico.

A continuación, Salah les dio la ventaja antes de que Mahmoud Trezeguet marcara el tercero.

"Egipto salió al campo con una actitud claramente diferente y subió el ritmo", dijo Bazeley. "Creo que jugaron bien en la segunda parte, pero es frustrante acabar perdiendo el partido. Podríamos haber sido nosotros los que estuviéramos celebrando en ‌el campo al final".

"Tienen jugadores realmente buenos, y Salah marcó un gol como los que llevo viéndole marcar desde hace diez años: entrando por la derecha y rematando con la izquierda. Pero, sí, en general, creo que defendimos muy bien a jugadores como él durante la mayor parte ‌del partido".

El delantero neozelandés Elijah Just dijo a Reuters que no subestimarían a Bélgica, favorita del grupo, a pesar de que la selección europea haya ‌empatado sus dos primeros ⁠partidos.

"Se puede ver de una forma: que los empates quizá no dejan bien parado a Bélgica cuando probablemente ​es favorita para clasificarse", dijo.

"Al mismo tiempo, sabemos lo hambrientos que estarán, necesitan ganarnos para avanzar, así que definitivamente no los subestimamos por esos empates."

(Redacción: Philip O'Connor; Edición: Peter Rutherford; editado en español por Tomás Cobos)