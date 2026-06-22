La charla de Hassan en el descanso lleva a Egipto a su primera victoria en un Mundial

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, les dijo a sus jugadores que no volverían al campo para la segunda parte del partido contra Nueva Zelanda a menos que estuvieran decididos a conseguir la victoria que se merecían sus orgullosos seguidores.
Sus severas palabras surtieron el efecto deseado, ya que remontaron un gol en contra para ganar por 3-1 en el BC Place y lograr su primera victoria en un Mundial, lo que les sitúa en lo más alto del Grupo G con cuatro puntos en dos partidos, tras el empate a 1-1 con Bélgica en su debut.
Hassan se encontraba bajo presión para conseguir la primera victoria de Egipto, que había registrado cinco derrotas y dos empates en sus tres participaciones anteriores en el Mundial, en 1934, 1990 y 2018 —una estadística que desentonaba con un equipo que ha ganado un récord de siete títulos de la Copa Africana de Naciones—.
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"En el descanso les dije a los jugadores que no volveríamos al campo a menos que estuviéramos decididos a ganar y a sacar confianza del orgullo que nos da ese apoyo", dijo Hassan a los periodistas.
"A la comunidad futbolística egipcia quiero decirle que necesitábamos tiempo para ganar confianza, para sacar partido de nuestros puntos fuertes y reflexionar sobre nuestro camino hacia la clasificación, así como sobre el duro trabajo de las generaciones anteriores que intentaron crear estas oportunidades".
"Quería que esta generación forjara su propio futuro, que trazara su propio camino. También queremos seguir desarrollándonos a nivel de la liga nacional y en todo el fútbol africano".
El cambio de rumbo se debió en gran medida a Mohamed Salah, que marcó un gol y dio una asistencia, mientras Egipto mostraba mayor urgencia y fluidez en el ataque tras el descanso.
"Salah trabajó mucho sobre el terreno de juego y esto es algo que debéis saber", añadió Hassan.
"Quizá sea el primer entrenador que le ha dejado jugar en una posición acorde con su peligro, con sus capacidades y sus cualidades. Hemos trabajado en muchas cosas y estoy seguro de que vamos a ver más de él...".
Egipto disputará su último partido de la fase de grupos contra Irán en Seattle.
Con información de Reuters