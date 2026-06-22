Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Madrugada fresca en Buenos Aires: nubes y claros con 8 grados y viento leve
La madrugada del lunes en Capital Federal arranca con un termómetro que apenas roza los 8 grados y una sensación térmica de 7 °C debido al viento y la humedad. A esta hora, el Servicio Meteorológico Nacional confirma que el cielo se mantiene con nubes y claros, con una nubosidad del 53% y sin probabilidad alguna de lluvia.
La humedad del 76% y el viento medio de 10 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, explican esa sensación de frío extra a pesar de los 8 grados. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y no hay niebla. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa, mientras que la cota de nieve se mantiene muy alta, en 1800 metros, alejando cualquier chance de nevada en la ciudad.
Así se vive el pulso climático en vivo de Buenos Aires en esta jornada que promete ir mejorando. Seguí la actualización minuto a minuto de El Destape para saber cómo vestirte y planificar tu día.
Hace 29 minutos
Madrugada con nubes y claros en Buenos Aires: 9°C y ráfagas de 17 km/h
La madrugada del lunes 22 de junio arranca con nubes y claros en la Ciudad de Buenos Aires. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura se ubica en 9°C, aunque la sensación térmica desciende a apenas 8°C por la humedad y el viento.
El parte oficial detalla una humedad del 81%, con un punto de rocío de 6°C y un 38% de nubosidad. Por suerte, la probabilidad de lluvia es nula (0 mm) y no hay niebla, lo que permite una visibilidad de hasta 45 kilómetros. El viento sopla a 9 km/h del sector sur, con ráfagas de 17 km/h que refuerzan el frío. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y la cota de nieve está en los 1900 metros, lejos de la región.
Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape para anticipar cómo va a estar el tiempo en tu barrio.
Hace 1 hora
Madrugada con cielo variable: así arranca el lunes en Buenos Aires con 9°C
La madrugada de este lunes 22 de junio arrancó con nubes y claros en Capital Federal. A las 3 de la mañana, el termómetro oficial del Servicio Meteorológico Nacional marcó 9°C, aunque la sensación térmica se ubicó en 8°C debido al viento leve del sector sur que corrió a 9 km/h y ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad es alta, del 81%, con un punto de rocío de 6°C. No hay probabilidad de lluvias y la visibilidad llega a los 45 kilómetros, sin niebla. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa y la cota de nieve se encuentra a 1900 metros. Te contamos cómo seguirá el día en el AMBA.
Hace 1 hora
Madrugada fresca en Buenos Aires: 9° y cielo con nubes y claros a las 3 AM
En plena madrugada porteña, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el reporte de las 03:00 y confirmó que el clima en Capital Federal se mantiene estable pero fresco. El termómetro marca 9 grados y el cielo se presenta con nubes y claros, una combinación típica de este otoño que mantiene la sensación térmica en 8 °C.
La humedad es alta, del 81%, pero no hay niebla y la visibilidad es excelente, de 45 kilómetros. El viento sopla desde el sector sur a solo 9 km/h, aunque con ráfagas que pueden alcanzar los 17 km/h. La buena noticia para quienes madrugan es que no se esperan lluvias: la probabilidad es del 0% y el acumulado previsto es de 0 mm.
Con una presión atmosférica de 1017 hPa y la cota de nieve ubicada en los 1900 metros, el pronóstico del tiempo en Buenos Aires para lo que resta de la jornada anticipa un lunes con momentos de sol y nubes. Seguí atento a nuestro liveblog de clima hoy en vivo para todas las novedades.
Hace 1 hora
Madrugada en Capital: el reporte de las 3 AM con 9°C y nubes y claros
En el corazón de la madrugada, a las 3:00 de la mañana, la Ciudad de Buenos Aires registra 9 grados de temperatura, con una sensación térmica de 8 °C. El cielo se mantiene con nubes y claros y la nubosidad ronda el 38%.
El reporte del SMN indica una humedad del 81%, punto de rocío en 6 °C y una visibilidad excelente de 45 kilómetros. El viento es leve, soplando del este a 9 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h. La probabilidad de lluvia es de 0% y no se esperan precipitaciones. La presión se ubica en 1017 hPa y no hay niebla. La cota de nieve se sitúa en 1900 metros.
Seguí el minuto a minuto del pronóstico en este liveblog de El Destape.
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Alerta por la llegada de un frente frío, pero el tiempo mejora el fin de semana
Tras las lluvias de este jueves, el viernes arrancará con mínimas de cuatro grados y se esperan condiciones favorables para el fin de semana.
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Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Jueves, 18 de junio
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El ciclón Arthur avanza sobre la costa estadounidense. Se prevén inundaciones y lluvias que podrían cortar "la vida" a los turistas y la población local.