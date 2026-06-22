Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 22 de junio

La madrugada del lunes en Capital Federal arranca con un termómetro que apenas roza los 8 grados y una sensación térmica de 7 °C debido al viento y la humedad. A esta hora, el Servicio Meteorológico Nacional confirma que el cielo se mantiene con nubes y claros, con una nubosidad del 53% y sin probabilidad alguna de lluvia.

La humedad del 76% y el viento medio de 10 km/h, con ráfagas de hasta 19 km/h, explican esa sensación de frío extra a pesar de los 8 grados. La visibilidad es excelente, de 45 kilómetros, y no hay niebla. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa, mientras que la cota de nieve se mantiene muy alta, en 1800 metros, alejando cualquier chance de nevada en la ciudad.

Así se vive el pulso climático en vivo de Buenos Aires en esta jornada que promete ir mejorando. Seguí la actualización minuto a minuto de El Destape para saber cómo vestirte y planificar tu día.