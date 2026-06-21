Formosa apuesta a inclusión digital y amplia los Clubes Digitales en el oeste provincial

En el marco de la apuesta a la inclusión digital, el Gobierno de Gildo Insfrán anunció la apertura de nuevos espacios digitales. En esta oportunidad, el oeste formoseño tendrá su primer espacio en Lote 8, con el objetivo de acercar herramientas tecnológicas a las comunidades originarias y contribuir a la reducción de la brecha digital.

En diálogo con el portal Agenfor, el director de Gestión y Desarrollo Científico y Tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Diego Ortiz, habló acerca de la expansión de dichos espacios. “Tenemos una vara bastante alta que nos dejó el 2025, que finalizó con 981 participantes en 19 Clubes Digitales. Hoy estamos en alrededor de 700, lanzando aperturas en varios lugares”, especificó el funcionario.

Según comentó Ortíz, la propuesta se presentó en la Expo Ingeniería realizada recientemente en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino. En esa línea, agregó, que se trató de una iniciativa mediante la cual colaboraban con estudiantes participantes de la feria nacional de ciencias para que desarrollaran una aplicación destinada a apoyar a alumnos del Nivel Inicial en la traducción del wichí al español.

Acerca de los Clubes Digitales

El Club Digital es una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en articulación con distintos organismos e instituciones provinciales. Su objetivo es promover la inclusión digital y el acceso al conocimiento tecnológico mediante espacios gratuitos de formación donde niños, niñas y jóvenes puedan aprender programación, robótica, electrónica y otras disciplinas vinculadas a la innovación.

Esta propuesta forma parte de una política pública orientada a reducir la brecha digital, fomentar la creatividad y desarrollar habilidades tecnológicas que contribuyan a la formación de las nuevas generaciones en un mundo cada vez más digitalizado.

De acuerdo con lo explicado, los Clubes Digitales cuentan con una propuesta formativa organizada en tres niveles.

El trayecto "Exploradores" está destinado a los más pequeños y busca acercarlos a la tecnología mediante actividades lúdicas y educativas; “Creadores” está orientado a participantes que ya poseen conocimientos básicos y desean profundizar su aprendizaje.

Mientras que “Innovadores” está dirigido a jóvenes con experiencia en programación, robótica y automatización, permitiéndoles desarrollar proyectos de mayor complejidad. Esta estructura busca acompañar progresivamente el desarrollo de habilidades tecnológicas y científicas desde edades tempranas.

Los Clubes Digitales ya funcionan como un semillero para carreras tecnológicas, ya que algunos estudiantes del Instituto Politécnico de Formosa comenzaron su formación en estos espacios.