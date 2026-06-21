La Selección Argentina llega a Dallas y habla Scaloni, con un cambio confirmado y 3 en duda

La Selección Argentina se trasladó de Kansas a Dallas y tiene todo listo para chocar con Austria.

La Selección Argentina viajó en avión los 820 kilómetros que separan a Kansas City de Arlington (Dallas, Texas) para concentrarse en un hotel de dicha ciudad de Estados Unidos, a la espera del partido frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. La delegación nacional, con el entrenador Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi a la cabeza, se instala por primera vez en otro sitio desde que comenzó la Copa del Mundo. Igualmente la "Albiceleste" no durará mucho allí, ya que está estimado que vuelvan a Kansas el mismo lunes 22 de junio por la noche, una vez culminado el duelo con los europeos por el Grupo J que completan Argelia y Jordania. El director técnico brindará una conferencia de prensa este mismo domingo 21 desde el estadio, aunque no se conoce el horario exacto todavía. Sería pasadas las 17 de Argentina, es decir las 15 de Dallas.

Por lo pronto, la idea del cuerpo técnico es no tocar demasiado el equipo que aplastó por 3-0 a los africanos en el debut. Un cambio es seguro en el lateral derecho, donde Nahuel Molina ingresará por Gonzalo Montiel. La leve sobrecarga en el isquiotibial derecho margina al defensor de River Plate de la formación, aunque no se descarta que pueda estar en el banco de los suplentes. La grata aparición de Facundo Medina sobre el lateral izquierdo generó que esperen con mayor cautela a Nicolás Tagliafico, que se rehabilita de la lesión pero podría retornar en cualquier instante a la cancha. Por su parte, el subcapitán Nicolás Otamendi continuará como alternativa.

Ya en la mitad de la cancha, Scaloni analiza colocar a Exequiel Palacios por Alexis Mac Allister y a Nicolás González por Thiago Almada. Al margen del abultado resultado, al cuerpo técnico no lo conformó tanto el rendimiento colectivo, en especial durante el primer tiempo. Es que Argelia encontró algunos espacios libres a las espaldas del "doble 5", como en el gol anulado, y notaron cierta falta de movilidad e intensidad en esa zona.

Con un "Colo" lejos de su nivel y un Enzo Fernández que no pesó tanto como en otros encuentros, el buen momento de "Pala" podría abrirle un lugar en el once. Con el tucumano como el "5" más posicional para cubrir huecos, también liberaría al de Chelsea para hacer lo que mejor hace y lo que lo llevó a ser uno de los mejores del mundo en su puesto: soltarse, manejar el balón y, sobre todo, pisar el área rival.

Si bien lo más probable es que sigan los dos que fueron titulares de arranque ante Austria, no hay que descartar estas dos modificaciones. La falta de un mediocampista central típico de marca y "tapón" de oficio, que se pueda meter entre los dos centrales cuando el equipo no tiene la pelota, hace que la "Albiceleste" deba buscar y encontrar soluciones en otros futbolistas en esa zona.

Palacios conformó en los dos amistosos previos y es un volante que trabajó durante todo el ciclo, por lo que conoce a la perfección lo que le pide el cuerpo técnico. Mientras tanto, Leandro Paredes ya está recuperado de la lesión y podría sumar minutos en este cotejo o frente a Jordania, aunque le falta ritmo futbolístico todavía e iniciará como suplente.

En la zona ofensiva, otro que estuvo lejos de su prime fue Almada, algo inconexo y sin la capacidad habitual para romper líneas con un pase o una gambeta en base a su habilidad. Tampoco fue el socio que necesitaba Messi. A la hora del retroceso y la intensidad, el ex Vélez no puede ofrecer el mismo recorrido que "Nico" González, de buen ingreso y con chances concretas de meterse en la alineación. Por último, en el ataque, para acompañar al capitán ven cada vez mejor a Julián Álvarez en los entrenamientos tras la lesión. Sin embargo, por ahora, lo más probable es que siga Lautaro Martínez, que tampoco redondeó un gran encuentro en el estreno.

Lionel Messi será titular frente a Austria.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Austria: hora, TV en vivo y streaming

La Selección Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El árbitro será el egipcio Amin Mohamed Omar.

Televisión en vivo:

Telefe (Televisión abierta).

(Televisión abierta). TV Pública (Televisión abierta).

(Televisión abierta). DirecTV / DSports (Cable / Satelital).

(Cable / Satelital). TyC Sports (Cable).

Plataformas de streaming:

Disney+.

DSports.

TyC Sports Play.

MiTelefe.

TV Pública (vía su canal oficial de YouTube en vivo).

El día a día de la Selección Argentina en el Mundial