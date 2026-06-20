Lesionados y posible formación: cómo está el panorama de la Selección Argentina antes de jugar vs. Austria en el Mundial

El panorama de la Selección Argentina a días de enfrentar a Austria en el Mundial

La Selección Argentina afrontará el próximo lunes 22 de junio la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Jordania. Lionel Scaloni ya piensa en el posible 11 que saldrá al campo de juego del AT&T Stadium de Dallas a partir de las 14 horas de nuestro país a defender la camiseta. Por supuesto, el DT maneja diferentes alternativas y sabe que cuenta con futbolistas que pueden volver a sumar minutos y otros que llegan con lo justo.

La "Albiceleste" arribó a suelo estadounidense con varios futbolistas que no estaban al 100%, pero el tiempo de recuperación que tuvieron logró que ya estén a disposición. Hasta hace pocos días, Nicolás Tagliafico era una de las principales incógnitas por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda pero podría tener rodaje. Por el momento habría un sólo cambio asegurado en los once que golearon por 3 a 0 a Argelia, por lo que el DT no repetiría equipo, como es habitual.

Cómo está el panorama de la Selección Argentina antes de jugar contra Jordania en el Mundial 2026

Nahuel Molina se perfila para ser titular por Gonzalo Montiel, quien el viernes se entrenó a la par de sus compañeros pero se perdería el encuentro por una pequeña lesión muscular. El que dejó atrás su lesión fue Leandro Paredes, que ya está en condiciones de sumar minutos, aunque no está confirmado si finalmente será titular. Sin dudas, la mejor noticia es la de Tagliafico, quien continúa mejorando y Scaloni le daría minutos en cancha, más allá de que Facundo Medina se mantendría en el 11 titular.

En la delantera la duda está entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quien tampoco llegó a la Copa del Mundo al 100%. Sin embargo, está para jugar -como lo demostró contra Argelia en los minutos que disputó- y es candidato a quedarse en el puesto. El "Toro" no tuvo una buena noche contra el elenco africano, pero el DT igualmente apostaría por él para estar desde el arranque. Del resto de la formación presentada en el debut, hasta el momento no habría otras modificaciones.

La Selección Argentina goleó a Argelia y enfrentará a Austria en el Mundial 2026

El posible equipo de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El día a día de la Selección Argentina antes del partido contra Austria en el Mundial 2026

Entrenamientos cada vez más intensos en el predio de Kansas hasta el domingo 21 de junio, cuando la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas) , donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha a las 14.

, donde el Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y ensayos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.

Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas. Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado austríaco tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 14 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. Días más tarde se verá las caras ante Jordania cerrando su participación en el Grupo J de la Copa del Mundo.