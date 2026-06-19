El seleccionado argelino realizó una queja formal ante la FIFA contra la Selección Argentina por el Mundial 2026.

La victoria de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en su estreno en el Mundial 2026 dejó una fuerte controversia para el seleccionado sudafricano. La Federación Argelina de Fútbol presentó una protesta formal ante la FIFA por dos acciones que considera determinantes y que, según su postura, perjudicaron a su combinado durante el encuentro dirigido por Szymon Marciniak.

Según reveló el medio argelino TSA, la FAF elevó un reclamo oficial ante la FIFA luego de la derrota sufrida en el debut de la Copa del Mundo. Según reveló dicho medio, el organismo considera que el arbitraje del polaco Marciniak tuvo decisiones polémicas que influyeron en el desarrollo del partido.

El principal foco de la protesta está puesto sobre una acción protagonizada por Lionel Messi en el primer tiempo. A los 31 minutos del encuentro disputado en Kansas, el capitán argentino fue a disputar una pelota con el defensor Aïssa Mandi y terminó impactando con sus tapones sobre la pierna del jugador africano.

Desde la federación argelina sostienen que la jugada debió haber sido revisada y que el futbolista argentino pudo haber recibido una tarjeta roja. Sin embargo, Marciniak decidió no sancionar la acción y el VAR tampoco intervino, situación que generó un fuerte enojo en Argelia.

La otra acción que la FAF cuestionó en el Mundial 2026

El segundo episodio señalado por el organismo africano ocurrió en el complemento y tuvo como protagonista a Alexis Mac Allister. Según la presentación realizada ante la FIFA, el mediocampista argentino golpeó con un codazo en el rostro a Ibrahim Maza durante una disputa aérea a los 74 minutos del partido. El jugador argelino cayó al césped tras el contacto, pero nuevamente el árbitro no sancionó infracción y el VAR no llamó a revisar la jugada.

Por esta razón, la Federación Argelina solicitó que la máxima entidad del fútbol mundial analice ambas situaciones y revise los criterios aplicados por el cuerpo arbitral durante el encuentro. De todos modos, este tipo de reclamos no suele tener consecuencias deportivas posteriores ni modificar el resultado de los partidos ya disputados.

La goleada de Argentina y el récord de Lionel Messi

Más allá de la polémica, la Selección Argentina tuvo un estreno ideal en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni dominó el encuentro y se quedó con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia. La gran figura de la noche fue Messi, quien marcó los tres goles del compromiso y volvió a escribir una página histórica en las Copas del Mundo. Con su triplete, el capitán argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose como uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales.

El rendimiento del conjunto albiceleste dejó buenas sensaciones en el comienzo de la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Además de la contundencia ofensiva, el equipo mostró solidez colectiva y ratificó su condición de candidato a quedarse nuevamente con la máxima cita del fútbol.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Tras la victoria sobre Argelia en Kansas City, la Selección Argentina ya comenzó a trabajar pensando en Austria, su segundo rival, en un partido clave por el liderato del Grupo J. Dicho encuentro se jugará el lunes a partir de las 14:00 (hora de Argentina) en el Dallas Stadium y podría dejar a los dirigidos por Scaloni con la clasificación a la siguiente instancia asegurada si el resultado de Argelia y Jordania acompaña.