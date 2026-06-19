ESPN reveló la emotiva decisión del plantel de la Selección Argentina con Messi "cuando se dio a conocer la fake news"

Emocionante: esta fue la decisión del plantel de la Selección Argentina con Messi cuando se enteraron de la fake news del padre.

Se vivieron horas difíciles en la concentración de la Selección Argentina en Kansas. Sin embargo, tras la difusión de la fake news sobre la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, el plantel del elenco campeón del mundo tomó una emocionante decisión que fue comunicada en ESPN.

El periodista Leo Paradizo estuvo encargado de contar cómo fue el minuto a minuto de la Selección Argentina cuando se dio a conocer la fake news: "Fue naturalmente, por obvias razones, un día de mucha angustia. El peor desde la llegada de la Selección Argentina a Kansas. El clima siempre fue de armonía, con un grupo consolidado, unido, detrás de su líder Leo Messi. Que viene pasándola mal, y viene siendo arropado, apuntalado y acompañado por un grupo que lo respeta y lo quiere".

"Tiene muchos amigos dentro del plantel y los que no son amigos son jugadores a los que le tiene mucho cariño. El cuerpo técnico lo mismo, desde el presidente de la AFA hasta el cocinero que está hace mucho tiempo trabajando con el plantel también estuvieron cerca del 10", continuó diciendo el periodista de ESPN.

"Messi estuvo bien rodeado"

Para tranquilidad del pueblo argentino, el capitán de la Selección está bien acompañado pese a lo que sucede fuera de la concentración: "Cuando se dio a conocer la fake news desde Buenos Aires, Messi estuvo bien rodeado, nunca se quedó solo. Nunca se quedó encerrado solo en su habitación. Todos comparten, son habitaciones dobles, menos la de Messi. Y nunca lo dejaron quedarse solo, siempre estuvo acompañado. Esto habla a las claras de lo sólido que es el grupo humano".