Taiwán llevará a cabo cinco días de ejercicios de preparación para el combate

Imagen de archivo de un ejercicio militar con el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) en Taichung, Taiwán.

Las ​Fuerzas Armadas de Taiwán llevarán a cabo esta semana un ejercicio de preparación para el combate de cinco días de duración, según informó ‌el domingo el Ministerio de ‌Defensa, como parte de los planes de modernización destinados a reorientar el entrenamiento hacia ejercicios más realistas que simulen situaciones de guerra, en lugar de simulacros preestablecidos.

Taiwán, que China reclama como territorio propio pese a las objeciones del Gobierno de Taipéi, afirma que las fuerzas armadas chinas operan habitualmente en los cielos y mares que rodean la isla con el fin ​de presionarla para ⁠que acepte la soberanía china.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán han comenzado a ‌basar algunos de sus ejercicios en un escenario en el ⁠que China convierte de repente uno de ⁠sus ejercicios habituales alrededor de la isla en un ataque real.

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El "Ejercicio de Preparación Inmediata para el Combate" comenzará el lunes y se prolongará hasta el ⁠viernes, según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado, en ​el que describe el ejercicio como parte de ‌los planes anuales de entrenamiento en operaciones ‌conjuntas de las fuerzas armadas.

"El objetivo principal es entrenar a las ⁠unidades de todos los niveles para que se familiaricen con las prácticas de combate y el entorno del campo de batalla durante la fase de despliegue de preparación", señaló.

El ejercicio también contribuirá a reforzar las transiciones ​rápidas de ‌la paz a la guerra y los despliegues prioritarios, añadió, con "tropas reales, en terreno real, en tiempo real, utilizando equipo real y mediante una ejecución real".

Perfeccionará los mecanismos de mando y las capacidades orientadas al combate de las tropas, haciendo hincapié en la ⁠mejora del mando y control de las operaciones conjuntas, el apoyo logístico y la preparación del campo de batalla, señaló el ministerio.

El anuncio se produjo el mismo día en que el ministerio informó de que China envió otro gran número de aviones militares a los cielos cercanos a Taiwán. Se trató de 21 aviones, entre los que se encontraban cazas J-16, aviones de alerta temprana ‌y control aerotransportados KJ-500 y aviones de reabastecimiento en vuelo Y-20, añadió.

Diecinueve de ellos entraron en el espacio aéreo al suroeste de Taiwán y en el Pacífico occidental para llevar a cabo "entrenamientos de larga distancia sobre mar abierto", señaló. Taiwán envió sus propias fuerzas para "responder de manera adecuada", afirmó el ministerio, utilizando ‌la formulación habitual en sus comunicados.

Las llamadas telefónicas realizadas al Ministerio de Defensa de China para recabar comentarios no obtuvieron respuesta fuera del horario de oficina del ‌domingo.

Taiwán realiza regularmente ⁠maniobras militares, como las llevadas a cabo a principios de este mes, en las que disparó en el estrecho de ​Taiwán su nuevo sistema de cohetes HIMARS, de fabricación estadounidense, ampliamente utilizado por Ucrania.

Se prevé que las principales maniobras militares anuales de Taiwán, las "Han Kuang", tengan lugar en agosto.

Con información de Reuters