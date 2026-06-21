Ver España vs. Arabia Saudita en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV del Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Selección de fútbol de España. (Crédito de foto: Rafa Babot)

La Copa del Mundo 2026 no da respiro y el Grupo H se prepara para albergar un cruce decisivo que se llevará muchas miradas. España se verá las caras con el combinado de Arabia Saudita, en un partido donde ambos necesitan sumar de a tres, tras haber cosechado empates en sus respectivos debuts. El esperado compromiso se disputará el próximo domingo 21 de junio de 2026 a las 13 horas de Argentina en el imponente Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), en Estados Unidos.

Los peligros de las transmisiones ilegales

Con la enorme expectativa de ver si el recambio de la Roja logra imponer su juego de posesión ante la intensidad física de los Halcones Verdes, las ofertas de enlaces rápidos en internet crecen sin control. Sin embargo, intentar seguir este encuentro en vivo a través de plataformas clandestinas como Fútbol Libre o la aplicación Xuper TV es una pésima decisión debido a su absoluta ilegalidad. Estos sitios web operan de manera pirata, retransmitiendo señales sin contar con las autorizaciones ni los derechos comerciales de la FIFA.

Al elegir estas vías fraudulentas, el usuario queda expuesto de forma directa a severos riesgos informáticos, ya que estas aplicaciones suelen ser una fachada perfecta para la distribución de malware y virus. Quienes ingresan a estos enlaces corren el peligro real de sufrir el robo de datos personales, contraseñas privadas e información bancaria. Además, la experiencia técnica suele ser frustrante, con publicidades invasivas recurrentes, caídas constantes de la señal y un molesto retraso en la imagen o el audio que arruina el grito de gol.

Arabia Saudita se prepara para el juego contra España. (Crédito de foto: Odd Andersen/AFP)

Canales oficiales para seguir el partido con tranquilidad

Para disfrutar del duelo entre europeos y asiáticos con una calidad de imagen impecable en alta definición y con total seguridad digital, los aficionados en Argentina disponen de múltiples opciones legales de primer nivel. Las cadenas que poseen los derechos oficiales del certamen garantizan una transmisión completamente fluida y la protección absoluta de toda la información de sus suscriptores.

El compromiso se podrá seguir de forma legal en vivo a través de la señal de DSports y su plataforma digital DGO, que ofrece una cobertura integral de todo el torneo. Otra alternativa moderna para dispositivos móviles y televisores inteligentes es el servicio de streaming de Paramount+. Asimismo, la clásica plataforma de Flow y la tradicional pantalla de TyC Sports (junto a su aplicación TyC Sports Play) transmitirán el evento con la máxima fidelidad técnica. Vivir la fiesta del Mundial requiere la sensatez de elegir siempre los canales autorizados.