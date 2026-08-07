Un fragmento de archivo volvió a poner en primer plano un debate televisivo entre Néstor Kirchner y Patricia Bullrich que, más de dos décadas después, sigue resonando por la vigencia de sus argumentos. En ese momento, Kirchner era gobernador de Santa Cruz y Bullrich se desempeñaba como ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El eje de la discusión fue la política de "Déficit Cero" y, en particular, la decisión de recortar un 13% los haberes jubilatorios. Un debate que por la política del feroz ajuste de Javier Milei parece haberse producido hoy.

En el video, Bullrich justificó la medida apelando a la necesidad de sostener el equilibrio de las cuentas públicas para evitar un desenlace económico peor: "Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte: Déficit Cero, vivimos con lo que recaudamos", planteó la entonces funcionaria.

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Y agregó una frase que resume el espíritu de aquel ajuste: "Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 13% de los jubilados... Un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar, porque íbamos a terminar muy mal".

La respuesta de Kirchner

Frente a esa postura, Kirchner no cuestionó la necesidad de ordenar las cuentas del Estado, pero sí fue tajante al marcar quién terminaba pagando los costos del ajuste. Con una frase que se convirtió en la síntesis de todo el cruce, disparó: "Débiles con los poderosos y fuertes con los débiles".

El santacruceño continuó desarrollando su crítica: "¿Qué era audaz con los jubilados? Hacer que los hechos que fueron generando la desconfianza se los hagan cargar sobre las espaldas de los que menos tienen es un error". Y aclaró que su objeción no era al ajuste fiscal en sí mismo: "Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo con que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad".

"Que el ajuste vaya para el otro lado"

El tramo final de la intervención de Kirchner fue el que más quedó grabado en la memoria política: un reclamo explícito para que el costo del ajuste recayera sobre otro sector. "Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre las espaldas de los que más tienen, como hacen en cualquier país serio y responsable del mundo", sostuvo. Y cerró con una frase que hoy circula como una suerte de advertencia histórica: "Por favor, de una vez por todas terminemos la brecha y el ajuste, alguna vez en la historia, para este lado".

Un debate que no envejeció

El cruce se dio en el contexto del final del gobierno de la Alianza, cuando el ajuste sobre los jubilados fue uno de los símbolos más resistidos de la política económica de aquellos años y uno de los antecedentes que explican la crisis de diciembre de 2001. Kirchner llegaría a la Presidencia apenas dos años después, en 2003.

Más de veinte años más tarde, el video circula nuevamente como una pieza que conecta un debate del pasado con las discusiones actuales sobre el rol de los jubilados en los ajustes fiscales.