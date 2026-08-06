El Real Madrid anuncia que Vinicius extiende su contrato hasta 2032

El delantero brasileño Vinicius Jr jugará en el Real Madrid hasta junio de 2032 tras una extensión de su contrato, anunció el jueves el club español.
El atacante, de 26 años, se mantendrá en el equipo pese a los rumores de prensa que señalaban que había estado negociando una transferencia al Arsenal de Inglaterra. Su contrato actual expiraba a mediados del próximo año.
"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", dijo el Madrid en un comunicado.
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Desde su llegada al Madrid desde Flamengo en 2018, el atacante ha marcado 128 goles en 375 partidos y ha conquistado 14 títulos, entre ellos dos ediciones de la Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y tres ligas de España.
(Escrito por Javier Leira. Editado por Javier López de Lérida)