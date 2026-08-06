El Real Madrid anuncia que Vinicius extiende su contrato hasta 2032

​El delantero brasileño Vinicius Jr jugará en ‌el Real ‌Madrid hasta junio de 2032 tras una extensión de su contrato, anunció el jueves el club español.

El atacante, ​de 26 ⁠años, se mantendrá ‌en el equipo ⁠pese a los ⁠rumores de prensa que señalaban que había estado negociando ⁠una transferencia al ​Arsenal de Inglaterra. ‌Su contrato ‌actual expiraba a mediados ⁠del próximo año.

"El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. ​han ‌acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta ⁠el 30 de junio de 2032", dijo el Madrid en un comunicado.

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Desde su llegada al Madrid desde Flamengo en 2018, ‌el atacante ha marcado 128 goles en 375 partidos y ha conquistado 14 títulos, entre ellos ‌dos ediciones de la Champions League, tres Mundiales de ‌Clubes, ⁠dos Supercopas de Europa y tres ​ligas de España.

(Escrito por Javier Leira. Editado por Javier López de Lérida)